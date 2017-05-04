Варнава сильно постарела из-за врачебной ошибки
Каждой женщине приятно слышать, когда ей говорят, что она выглядит значительно моложе своих лет. Особенно артисткам, для которых привлекательная внешность – залог успеха. А иначе зачем им регулярно измываться над своим лицом в кабинете косметолога и терпеть всевозможные процедуры?
Фигуристая Варнава в свои 32 года давно уже гордо носит звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Сейчас она проходит лечение в клинике, чтобы и дальше еще много-много лет радовать своих поклонников, блистая на сцене.
Однако в больнице артистка внезапно столкнулась с иронией судьбы. Екатерина привыкла острить ежедневно на радость публике, а здесь медики невольно пошутили над ней.
"Мне сегодня в поликлинике сделали ПОТРЯСАЮЩИЙ комплимент, что для своего возраста я выгляжу НЕВЕРОЯТНО хорошо! я прям поплыла от счастья..." – на позитивной ноте начала свой рассказ в Instagram Варнава.
Однако радость ее не длилась долго. "Потом заглянула в карту... с пометкой "возраст 38 ЛЕТ"! #ошиблисьонис**а 😂 P.s. Если вдруг кто не понял иронию, мне не 38..." – объяснила, в чем заключается конфуз, артистка.
Подписчики поспешили утешить Екатерину и отметили, что в пижаме с розовыми фламинго она вообще похожа на подростка. "Очаровательна в любом возрасте и амплуа!", "И для своего и для 38 ..да и вообще для любого возраста выглядите замечательно 😂", "Просто изумительные брови 😘", "С ботоксом все 20ти летние", "Серьезно? Я думала лет 28 🙄", "Вы выглядит на 25 и не слушайте ни кого они просто завидуют вашей красоте (я про плохих людей )", – завалили комплиментами Варнаву комментаторы.
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