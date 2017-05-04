Варнава сильно постарела из-за врачебной ошибки

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась в Instagram на досадную и обидную ошибку врачей. Специалисты клиники, где лечится актриса, сильно ее состарили.

Каждой женщине приятно слышать, когда ей говорят, что она выглядит значительно моложе своих лет. Особенно артисткам, для которых привлекательная внешность – залог успеха. А иначе зачем им регулярно измываться над своим лицом в кабинете косметолога и терпеть всевозможные процедуры?

Фигуристая Варнава в свои 32 года давно уже гордо носит звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Сейчас она проходит лечение в клинике, чтобы и дальше еще много-много лет радовать своих поклонников, блистая на сцене.

Однако в больнице артистка внезапно столкнулась с иронией судьбы. Екатерина привыкла острить ежедневно на радость публике, а здесь медики невольно пошутили над ней.

"Мне сегодня в поликлинике сделали ПОТРЯСАЮЩИЙ комплимент, что для своего возраста я выгляжу НЕВЕРОЯТНО хорошо! я прям поплыла от счастья..." – на позитивной ноте начала свой рассказ в Instagram Варнава.

Однако радость ее не длилась долго. "Потом заглянула в карту... с пометкой "возраст 38 ЛЕТ"! #ошиблисьонис**а 😂 P.s. Если вдруг кто не понял иронию, мне не 38..." – объяснила, в чем заключается конфуз, артистка.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Май 3 2017 в 12:03 PDT

Подписчики поспешили утешить Екатерину и отметили, что в пижаме с розовыми фламинго она вообще похожа на подростка. "Очаровательна в любом возрасте и амплуа!", "И для своего и для 38 ..да и вообще для любого возраста выглядите замечательно 😂", "Просто изумительные брови 😘", "С ботоксом все 20ти летние", "Серьезно? Я думала лет 28 🙄", "Вы выглядит на 25 и не слушайте ни кого они просто завидуют вашей красоте (я про плохих людей )", – завалили комплиментами Варнаву комментаторы.