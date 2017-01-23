Варнаве сделали тяжелую операцию в Америке

Екатерина Варнава рассказала в откровенном интервью, что ей сделали тяжелую операцию в Америке. Жениху звезды Comedy Woman пришлось выхаживать ее и кормить с ложечки.

Екатерина и ее избранник, профессиональный танцор и хореограф Константин Мякиньков, устроили помолвку в прошлом году. По словам актрисы, будущий муж поддержал ее в очень непростой период жизни, когда она перенесла хирургическое вмешательство.

Сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе, а серьезные проблемы со здоровьем у Варнавы уже, к счастью, позади. Мякиньков сделал предложение руки и сердца своей красавице, на которое она ответила согласием.

"Мы с Константином основательно задумались о совместном будущем, и Костя решился на серьезный шаг – подарил мне кольцо!" – похвасталась счастливая невеста. Для полного счастья паре не хватает только детей. "Но, к сожалению, мы пока даже таксу не можем себе позволить завести – не с кем будет оставить собаку", – разводит руками Екатерина.

Сережа Лазарев @lazarevsergey в новом @hello__ru ��Читаем ОБЯЗАТЕЛЬНО ☺ Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Янв 22 2017 в 11:44 PST

Хореограф покорил актрису тем, что "мужика включил". И сделал Мякиньков это в нужный момент. "Какое-то время назад, когда мы еще недолго были вместе, я пережила тяжелую операцию, которую мне сделали в Америке. Так вот, я поняла, что друг действительно познается в беде. Костя не то чтобы подобрал ко мне специальный ключик, он просто три недели меня выхаживал: носил – в прямом смысле слова – на руках, кормил с ложечки", – с благодарностью вспоминает Варнава.

Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Янв 14 2017 в 1:08 PST

Для нее это было определяющим моментом – как человек повел себя в критической ситуации. "У меня нет сомнений, что, если у меня возникнет какая-то проблема, Костя всегда окажется рядом. Константин – действительно первый мужчина в моей жизни, с которым я вместе уже довольно долго. Три с половиной года делить одну территорию и свое личное пространство с изначально посторонним человеком – для меня это очень значимо", – рассказала артистка в интервью журналу Hello!.

Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Дек 20 2016 в 10:29 PST

Раньше родственники темпераментной звезды Comedy Woman всерьез опасались, что она рискует остаться старой девой. "Я по характеру скрытый лидер, немножечко тиран, – призналась Варнава. – Но Константину удалось найти во мне какие-то ниточки, за которые он периодически дергает. И у него получается ставить меня на место. Мне приятно, что появился мужчина, который чем-то очень похож на моего папу... Все мои родственники Костю единогласно утвердили. Поскольку они знают, что я барышня достаточно строптивая, то уже начали переживать, что я так и останусь старой девой. Но нет! Нашелся-таки принц!"