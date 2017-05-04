Кабаева: В моей голове что-то переворачивалось

После успешно прошедшего фестиваля художественной гимнастики "Алина" Алина Кабаева дала интервью. По словам спортсменки, у нее буквально в голове что-то переворачивалось, когда в детстве она видела выступления чемпионок.

На фестиваль "Алина", который уже в девятый раз прошел в Москве, прибыли только самые лучшие юные гимнастки буквально со всей России. Сама Алина Кабаева проводила долгие часы, репетируя с девочками различные номера. А во время самого концерта вместе с гимнастками выступали и те спортсменки, которые входят в национальную сборную.

"Я счастлива, что у малышей появилась возможность увидеть в деле таких потрясающих мастеров. Помню, когда я сама была маленькой и видела выступления Елены Витриченко (украинская гимнастка, девятикратная чемпионка мира. – Прим. ред.) или Екатерины Серебрянской (олимпийская чемпионка. – Прим. ред.), для меня это было что-то. В моей голове тогда буквально что-то переворачивалось", – цитирует Кабаеву "Спорт-Экспресс". Поэтому Алина даже специально усадила девочек, чтобы те посмотрели за тренировкой профессиональных спортсменок.

Интересно, что на протяжении подготовки к фестивалю, до и после него Кабаеву буквально преследовали желающие взять автограф или сделать селфи с Алиной. Это совсем не нервировало бывшую спортсменку. "Я счастлива, что ко мне так относятся! Я все буду делать для того, чтобы у этих детей были самые лучшие условия и была площадка, чтобы показывать свое мастерство. Не буду ничего загадывать, но, возможно, мы и на следующий год тоже сделаем фестиваль", – отметила бывшая гимнастка.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 2 2017 в 6:27 PDT

Напомним, фестиваль представлял собой грандиозное шоу, в котором приняли участие не только начинающие гимнастки, но и олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Маммун, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певица Юлианна Караулова и многие другие.