Кабаева: В моей голове что-то переворачивалось
На фестиваль "Алина", который уже в девятый раз прошел в Москве, прибыли только самые лучшие юные гимнастки буквально со всей России. Сама Алина Кабаева проводила долгие часы, репетируя с девочками различные номера. А во время самого концерта вместе с гимнастками выступали и те спортсменки, которые входят в национальную сборную.
"Я счастлива, что у малышей появилась возможность увидеть в деле таких потрясающих мастеров. Помню, когда я сама была маленькой и видела выступления Елены Витриченко (украинская гимнастка, девятикратная чемпионка мира. – Прим. ред.) или Екатерины Серебрянской (олимпийская чемпионка. – Прим. ред.), для меня это было что-то. В моей голове тогда буквально что-то переворачивалось", – цитирует Кабаеву "Спорт-Экспресс". Поэтому Алина даже специально усадила девочек, чтобы те посмотрели за тренировкой профессиональных спортсменок.
Интересно, что на протяжении подготовки к фестивалю, до и после него Кабаеву буквально преследовали желающие взять автограф или сделать селфи с Алиной. Это совсем не нервировало бывшую спортсменку. "Я счастлива, что ко мне так относятся! Я все буду делать для того, чтобы у этих детей были самые лучшие условия и была площадка, чтобы показывать свое мастерство. Не буду ничего загадывать, но, возможно, мы и на следующий год тоже сделаем фестиваль", – отметила бывшая гимнастка.
Напомним, фестиваль представлял собой грандиозное шоу, в котором приняли участие не только начинающие гимнастки, но и олимпийские чемпионки Елена Исинбаева и Маргарита Маммун, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певица Юлианна Караулова и многие другие.
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