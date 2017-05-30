Как живет Анна Ковальчук

К звезде сериала "Тайны следствия" поклонники обращаются за советом. Ее образ работника правоохранительных органов многие переносят и на реальную жизнь.

Анна Ковальчук сегодня нарасхват – снимается, участвует в культурных форумах, сидит жюри. Недавно она вернулась с гастролей в Екатеринбург, в эти дни судит работы претендующих на награду "Национальный бестселлер" авторов. В Красноярске в начале июня состоится фестиваль "Театральный синдром", куда актриса приглашена со спектаклем. Ну а потом поедет в Южно-Сахалинск – там ее с постановкой "Город. Женитьба. Гоголь" ждут на театральном форуме "Сахалинская рампа".

Многие все равно упорно продолжают ассоциировать Анну с ее героиней – суровым следователем Марией Швецовой из сериала "Тайны следствия", который показывают уже почти двадцать лет. Очень часто зрители спрашивают у актрисы, как поступить в той или иной ситуации. "Одно время в театр по этой теме приходила масса писем – я не отвечала, потому что некомпетентна в этой области. Видимо, люди думают, что у меня много друзей в правоохранительных органах", – признавалась звезда.

Публикация от Анна Ковальчук (@annakovalchuk313) Ноя 10 2016 в 3:35 PST

Но давления нашумевшего образа Ковальчук не чувствует. "В кино мне не предлагают сыграть еще одного милиционера, и в театре такой проблемы точно нет. Более того, чем старше я становлюсь, тем моложе мне встречаются героини: еще 10 лет назад я играла Анну Каренину, замужнюю даму с ребенком, а сейчас роль Агафьи, невесту на выданье", – пояснила артистка в одном из интервью.

При этом она тщательно отбирает роли, которые хочет сыграть, и никогда не гонится за количеством. Мол, прошло то время, когда ей хотелось играть все. Теперь же Анна убеждена, что актер должен быть закрыт и очень дозирован.

Сегодня мужчины с восхищением смотрят на Ковальчук. Но цену себе она знала не всегда. Говорит, например, что в детстве была очень высокая, нескладная, поэтому страшно комлексовала. И лишь к 16 годам начала ценить внимание со стороны сильного пола, поняла, что нравится именно ростом и статью.

Замужем артистка была дважды. Причем второй брак оказался крепким – с бизнесменом Олегом Капустиным она вместе уже десять лет. Когда звездная жена рожала, Капустин был рядом все время. Даже сделал несколько кадров для семейного архива.

В этом году их сын Добрыня пойдет в школу. Мама уверяет, что девочки его обожают, но он "верен" подружке Насте. А вот Злата – 16-летняя дочь звезды от ее первого брака – уже снимается в кино, занимается конным спортом.

Публикация от Анна Ковальчук (@annakovalchuk313) Дек 31 2016 в 10:32 PST

Живет семья исполнительницы главной роли в "Тайнах следствия" вовсе не в центре любимого ею Петербурга, а на окраине, ближе к Финскому заливу – там дети могут и к морю ходить, и в парках гулять. А одна из их традиций – путешествия на катере в хорошую погоду. Это красиво, приятно, познавательно. Семья для актрисы всегда была на первом месте. И общение с детьми она всегда безусловно предпочтет светским приемам и модным показам.

Ковальчук уверяет, что вполне счастлива. Она постоянно занимается саморазвитием, изучает множество духовных и философских практик, обожает плавание, йогу и выездку, вообще не ест мясо. А секрет своего оптимизма объединила в принцип: "Любить жизнь, солнце, животных, детей".