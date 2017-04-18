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Дочь Ковальчук оседлала горячего жеребца

Анна Ковальчук с дочерью. Фото: instagram.com/annakovalchuk313
Дочь Анны Ковальчук Злата оседлала горячего жеребца. Популярная артистка опубликовала занимательную видеозапись с наследницей в главной роли.
прочитано 2907 раз

Анна Ковальчук прославилась благодаря работе в многосерийном фильме "Тайны следствия" и картине "Мастер и Маргарита". Также артистка играет в театральных постановках. Однако Анна реализовала себя не только в карьере, но и в личной жизни. Популярная актриса воспитывает дочь Злату и сына Добрыню.

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Злате в этом году исполнится 17 лет. Она серьезно занимается конным спортом. О достижениях дочери Ковальчук рассказала, опубликовав на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись, на которой юная Злата занимается с конем по кличке Листопад.

"Многие спрашивают как мы сочетаем конный спорт (который может принести страдание лошадке) и любовь к животным... Очень просто! Никакого конного спорта! Только дружба и любовь! Злата и Листопад!" – написала под публикацией Ковальчук. На ролике 16-летняя дочь актрисы не только понукает скакуна следовать ее указаниям, но и подкармливает различными лакомствами за правильно сделанные упражнения. На видео также Злата запечатлена сидящей на горячем жеребце, причем без седла.

Фанаты пришли в восторг от смелости наследницы актрисы. "Ничего себе!!!!! Без седла!!!!!! вау", "Лошадь это БОЛЬШОЙ ДРУГ!!!", "Умничка!!! Приятно смотреть!!!", "Лошадки, да как и любые другие животные, всегда рады хорошему к ним человеческому отношению!", "Сколько добра, любви, красоты и грации! 🙂Дружба! Люблю лошадей! А это нос бархатный, невозможно не поцеловать😄 ", "Злата молодец ! Так приятно смотреть как они общаются", "Златочка молодец! И Листопад умничка, такой умный!🐴💋👍" – выразили свое восхищение подписчики Ковальчук.

Отметим, что и у сына актрисы есть любимое занятие. С пяти лет он посещает дзюдо. "Ему очень нравится тренироваться! Ходит два раза в неделю и говорит: "Мама, хочу еще!" Висит на турнике, все упражнения делает сам. А иногда играем с ним в тренера. Он, запомнив, что им говорят на тренировках, командует: "Так! По свистку идем гусиным шагом!" И я начинаю ходить гусиным шагом. А что делать?" – рассказывала в интервью Анна Ковальчук.

Автор: Наталья Аряева18 апреля 2017, 15:27
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