Миронов и Машков перешли дорогу Бабенко

Актриса рассказа о непредсказуемости судьбы. Она ненавидит ходить на кастинги после одного случая.

Алена Бабенко сыграла в семи десятках фильмов и шести спектаклях. А только что на Первом канале завершился сериал "Мурка" с ее участием. Она обласкана критиками и поклонниками. Но мало кто знает, что успеха на творческом поприще актриса могла и не добиться.

"Я поступила в Томский университет, тогда еще второй после МГУ, на математический факультет. Да, любила математику очень. У меня и папа в АСУ работал на ЭВМ, знаете, такие были, с перфокартами. Сейчас бы закончила, программистом была, – рассказала Алена. – Но к нам в Томск приехал МХАТ искать таланты. Меня подружка затащила туда".

"Это был набор, где были Женя Миронов, Володя Машков, – продолжает Бабенко. – И я побежала. Потом приехала в Москву, но не прошла. Нигде – ни там, ни в Щуке, ни в Щепке, ни в ГИТИСе. Вот после этого я и ненавижу эти кастинги. Я видела людей, которые туда поступали, и по сравнению с ними ощущала себя кроликом. Мне они казались такими талантливыми".

В итоге Бабенко так и не сумела поступить на курс к Олегу Табакову – она училась во ВГИКе у Анатолия Ромашина. Не удалось пока и поработать с Олегом Павловичем. "С Табаковым у меня связана одна интересная история. Он пригласил меня играть в "Синей птице". Я приехала, мы должны были встретиться с режиссером спектакля. Но режиссер куда-то делся, пропал. Так ничего и не случилось", – цитирует Алену газета "МК".