Актриса Волкова рассказала о разводе

Екатерина Волкова призналась, что они с мужем, архитектором и танцором Андреем Карповым, очень требовательны друг к другу и взбалмошны. Актриса сообщила о разводе, которым они грозились друг другу по нескольку раз на дню.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила, что ее семейная жизнь с Андреем Карповым далека от гармонии. "Мы живем как на вулкане! Можем в день раз десять поругаться, одиннадцать – помириться. Можем вообще не разговаривать. Мы – нормальная семья. Если бы мы были такими идеальными, нас, наверное, в Кащенко нужно было бы сдавать. И опыты на нас ставить". – отметила актриса.

Андрей и Екатерина учатся друг у друга терпению. "Мы порой взбалмошные и много требуем друг от друга. Хочется иногда подмять ситуацию под себя, чтобы делали, как я сказала. Но я учусь этого избегать. Пока я не отличница, хотя мы вместе уже восемь лет. Вот сейчас делаем ремонт. И за это время разводились по пять раз на дню. "Я хочу, чтобы эта вытяжка была здесь! Я – заказчица". А он мне: "Заказчице я объясню, что это невозможно. А ты – моя жена. Иди, пожалуйста, занимайся своими делами". Мне кажется, если поставить камеры в нашем доме и снять реалити-шоу, будут рейтинги", – цитирует Екатерину Волкову Woman Hit.

Пока супруги ссорятся, регулярно грозя друг другу разводом, и занимаются ремонтом дома, их дочь Лиза находится у бабушки. Кстати, девочка активно получает дошкольное образование. Несмотря на то, что ей уже шесть с половиной лет, Екатерина и Андрей не стремятся поскорее отдать ее в школу. "Пусть у ребенка будет детство, и она походит в дошколку, где обучение проходит в игровой форме. Там танцы, английский, счет, музыка", – объяснила артистка.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Апр 26 2017 в 4:51 PDT

Тем не менее, Екатерина не хотела бы, чтобы дочь пошла по ее стопам. "Мне хочется, чтобы ребенок получил образование для жизни. В наше время лучше быть независимой, я так считаю. А дальше… Не знаю, что она выберет, но давить я на нее точно не буду", – призналась Волкова.