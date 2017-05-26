Лоза обидно обозвал Арбенину
Арбенина стала гостей популярного шоу "ОК на связи!". Во время эфира в студии Диана со своими музыкантами блистательно исполнила несколько композиций. В ходе интервью обаятельная 42-летняя артистка ответила на вопросы о своей жизни, детях, карьерных планах и мечтах.
Зашел разговор и о случае, когда звездный критик Юрий Лоза написал о Диане неприятные вещи в своей книге. "Он как-то пришел ко мне домой, чтобы получить согласие на песню "Земляничная". У меня орали дети, я стирала какие-то пеленки в этот момент. И он сидел с дипломатом на стуле, шапка-пирожок, понятно, и терпеливо ждал, когда я там кого-то укачаю", – вспомнила Арбенина.
Просьбу Юрия она тогда исполнила. "Я подписала ему бумагу для его книги про то, как писать песни, а потом через какое-то время мои друзья говорят: "Слушай, что там Лоза про тебя написал?". Я говорю: "В смысле?". А они: "Он написал, что ты шизофреничка". Я говорю: "Да ладно?". Я открываю эту книгу, и там написано: "Вот пример типичной шизофрении в творчестве Дианы Арбениной". Ее, конечно, нужно полечить и так далее", – процитировала Лозу певица и поспешила перейти к более приятной теме разговора.
Исполнительница призналась, что жаждет больше времени проводить с наследниками – двойняшками Артемом и Мартой, которых она родила в 2010-м. "Я хочу полностью отдать себя детям на год. Мне катастрофически не хватает времени на них, – посетовала любящая, заботливая мать. – Если меня слышит сейчас мое предназначение, космос, я бы хотела все-таки больше времени проводить с детьми. Все очень просто в этом смысле".
Лидер группы "Ночные снайперы" готовит летний концерт 2 июня на открытой площадке, однако многочисленные поклонники артистки опасаются, что аномально холодная погода может поставить под угрозу мероприятие.
"Что касается этой весны, я думаю, что мы наконец огребли реакцию природы на наше поведение. Это результат того, как мы относимся к окружающей среде. И позвольте мне быть нудной, но я действительно думаю, что в какой-то момент природа нам отплатила. За то, как мы над ней измываемся, за то, как мы ее губим, за то, как мы ее не жалеем, за то, как мы гадим постоянно. И ведь все разговоры про то, что мы ее бережем, – это же большей частью разговоры, – считает Арбенина. – И вот она начинает себя неадекватно вести. Потому что я никогда не видела такой холодной весны".
Диана верит, что в день ее концерта под открытым небом будет тепло. "Поскольку я очень хорошо отношусь к тому, что меня окружает, я не сорю и своих детей приучаю по-человечески относиться к нашим лесам, полям и так далее, я надеюсь, что 2 июня погода даст возможность отыграть хорошо", – рассудила артистка.
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