Лоза обидно обозвал Арбенину

Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой" Красотка Шейк побила Собчак Пореченков о романе с гадалкой Мольбы больной раком звезды "Дома-2" Дом-2

Выбор читателей

Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
15:51
В Петербурге трое мужчин задохнулись в подвале
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн
12:30
"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников
12:26
Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде
12:10
"Эффект последнего вагона" для девушек
12:08
В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации
11:56
Российских школьников хотят лишить выпускного
11:54
Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя
11:40
Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
11:27
В Московском зоопарке родились два толстых лори
11:26
Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать
11:26
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Украина отказалась отгораживаться от России
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:10
Как прошел последний звонок звездных наследников
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:20
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Топ-5 музыкальных фестивалей лета-2017
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
Шоу-бизнес

Лоза обидно обозвал Арбенину

Юрий Лоза и Диана Арбенина. Фото: Dni.Ru
Известная певица Диана Арбенина в новом интервью рассказала, как однажды ее обидно обозвал Юрий Лоза. Исполнитель хита "Плот" попросил полечить солистку группы "Ночные снайперы" от шизофрении.
прочитано 1057 раз

Арбенина стала гостей популярного шоу "ОК на связи!". Во время эфира в студии Диана со своими музыкантами блистательно исполнила несколько композиций. В ходе интервью обаятельная 42-летняя артистка ответила на вопросы о своей жизни, детях, карьерных планах и мечтах.

ПО ТЕМЕ

Голая Арбенина поразила интимом с мужчиной

Сын Арбениной спел перед 30-тысячной толпой (видео)

Диана Арбенина о свадьбе и Шнуре

Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной

Зашел разговор и о случае, когда звездный критик Юрий Лоза написал о Диане неприятные вещи в своей книге. "Он как-то пришел ко мне домой, чтобы получить согласие на песню "Земляничная". У меня орали дети, я стирала какие-то пеленки в этот момент. И он сидел с дипломатом на стуле, шапка-пирожок, понятно, и терпеливо ждал, когда я там кого-то укачаю", – вспомнила Арбенина.

Просьбу Юрия она тогда исполнила. "Я подписала ему бумагу для его книги про то, как писать песни, а потом через какое-то время мои друзья говорят: "Слушай, что там Лоза про тебя написал?". Я говорю: "В смысле?". А они: "Он написал, что ты шизофреничка". Я говорю: "Да ладно?". Я открываю эту книгу, и там написано: "Вот пример типичной шизофрении в творчестве Дианы Арбениной". Ее, конечно, нужно полечить и так далее", – процитировала Лозу певица и поспешила перейти к более приятной теме разговора.

Исполнительница призналась, что жаждет больше времени проводить с наследниками – двойняшками Артемом и Мартой, которых она родила в 2010-м. "Я хочу полностью отдать себя детям на год. Мне катастрофически не хватает времени на них, – посетовала любящая, заботливая мать. – Если меня слышит сейчас мое предназначение, космос, я бы хотела все-таки больше времени проводить с детьми. Все очень просто в этом смысле". 

Лидер группы "Ночные снайперы" готовит летний концерт 2 июня на открытой площадке, однако многочисленные поклонники артистки опасаются, что аномально холодная погода может поставить под угрозу мероприятие.

"Что касается этой весны, я думаю, что мы наконец огребли реакцию природы на наше поведение. Это результат того, как мы относимся к окружающей среде. И позвольте мне быть нудной, но я действительно думаю, что в какой-то момент природа нам отплатила. За то, как мы над ней измываемся, за то, как мы ее губим, за то, как мы ее не жалеем, за то, как мы гадим постоянно. И ведь все разговоры про то, что мы ее бережем, – это же большей частью разговоры, – считает Арбенина. – И вот она начинает себя неадекватно вести. Потому что я никогда не видела такой холодной весны".

Диана Арбенина. Фото: пресс-служба сайта "Одноклассники"

Диана верит, что в день ее концерта под открытым небом будет тепло. "Поскольку я очень хорошо отношусь к тому, что меня окружает, я не сорю и своих детей приучаю по-человечески относиться к нашим лесам, полям и так далее, я надеюсь, что 2 июня погода даст возможность отыграть хорошо", – рассудила артистка.

Автор: Елена Алешина26 мая 2017, 14:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свиридова почитала Макаревичу на ночь

567

комментарии

Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
Украина отказалась отгораживаться от России
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном

Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
Лоза обидно обозвал Арбенину
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой

Проишествия

Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион

Lifestyle

Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Олег Басилашвили серьезно болен
Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана

Турецкий лидер взбесил немецкого канцлера
Шоу-бизнес

Седокова рассказала о драме в отношениях

Певица оставила проникновенный пост
Общество

Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди

Готье Дестне позировал фотографам вместе с женами лидеров стран НАТО
Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников

Певец появился на публике с известной актрисой

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Как прошел последний звонок звездных наследников
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru