Легендарный советский певец борется с раком в США

Легендарный советский певец Вадим Мулерман стал героем передачи Андрея Малахова "Пусть говорят". Народный артист РСФСР сообщил, что в данный момент живет в Нью-Йорке, где лечится от онкологического заболевания.

Мулерману 18 августа исполнится 79 лет. Популярный в 60-х годах исполнитель обитает в маленькой съемной квартире в Америке. У артиста нет работы и, соответственно, денег, а жизнь в Нью-Йорке очень дорогая.

Несколько лет назад врачи обнаружили у Вадима рак кожи. Ему даже делали операцию на лице. "Я все время под присмотром врачей", – сообщил артист. Существенную поддержку Мулерману оказывает его третья жена Светлана. Вся нагрузка легла на ее хрупкие плечи. Женщина, которая моложе мужа на 33 года, вынуждена трудиться на четырех работах, чтобы обеспечить семью и помочь супругу с лечением. "Я потихонечку ухожу, но ничего, выдержу все", – многозначительно произнес Мулерман.

В ходе передачи Вадим ответил на вопрос Андрея, почему он уехал из СССР в США. Мулерман покинул Родину, потому что в нем нуждался больной брат. Певец бросился спасать близкого родственника, который умер на его руках. Таким образом исполнитель опроверг слова Иосифа Кобзона о том, что артист эмигрировал в Штаты ради легкой жизни.

"Я не предавал страну, – заверил Вадим. – Да, получил американский паспорт, но от российского гражданства не отказался. Живу на съемной квартире, все паспорта у меня здесь, а Кобзон пусть живет. Мы же не о нем собрались здесь поговорить".