Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана
Онкологическое заболевание снова атакует голливудского актера Хью Джекмана. Об этом сообщил сам голливудский актер. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда боевиков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с внушительным пластырем на носу.
"Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь", – постарался успокоить многочисленных поклонников Хью Джекман. В комментариях к снимку фанаты немедленно засыпали голливудского актера всяческими изъявлениями слов поддержки и ободрения.
Отметим, что Хью Джекману приходилось слышать неутешительный диагноз от докторов не единожды. Так, в 2016 году голливудский актер прошел уже пятый курс лечения в борьбе с базальноклеточной карциономой – одним из самых "легких", но все же злокачественных новообразований на коже.
Примечательно, что на протяжении всего периода лечения Джекман регулярно делился с подписчиками своей странички в соцсети всеми подробностями, а также неустанно письменно повторял одну и ту же фразу: "Пожалуйста, пользуйтесь солнцезащитными средствами и регулярно проверяйтесь у врача!" Если быть точными, то актер победил онкологию уже несколько раз, но все время сталкивается с рецидивом. Тем не менее и врачи, и поклонники не сомневаются, что у него в итоге получится наконец освободиться от болезни.
Ранее Хью Джекман выложил на своей странице в Instagram снимок, который напугал буквально всех его фанатов. На фото он выглядел сильно уставшим и постаревшим. Многие предположили, что это – последствия тяжелой болезни, которую артист успешно скрывал до недавнего времени. Впрочем, беспокойства оказались напрасными. Выяснилось, что перед тем, как сделать снимок голливудский красавчик попросту не снял грим.
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