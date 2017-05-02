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У 54-летнего Тома Круза роман с молодой актрисой

Том Круз. Фото: GLOBAL LOOK press/Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Иностранные репортеры утверждают, что 54-летний Том Круз оправился после развода с Кэти Холмс и закрутил новый роман. Избранницей звезды Голливуда якобы стала его молодая партнерша Ванесса Кирби.
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Папарацци поймали эффектную парочку за поцелуями. Однако не все поклонники Тома верят, что у него с Ванессой все серьезно, потому что публичные нежности актеры позволили себе на съемках фильма "Миссия невыполнима-6". 

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Вполне возможно, что неназванные источники принялись рассказывать журналистам про готовность Круза создать семью с 29-летней Кирби только ради пиара очередной части остросюжетного нескончаемого блокбастера. Прокат ленты намечен на 2018 год.

Однако есть вероятность, что Том и вправду всерьез увлечен своей светловолосой партнершей. Не может же такой красавец долго оставаться в одиночестве. А словоохотливые друзья нашептали репортерам, что актер хочет еще детей.

Ванесса Кирби. Фото: GLOBAL LOOK press/Richard Goldschmidt

По информации издания Daily Mail, Круз и его молодая зазноба Кирби находятся на съемках новой части фильма "Миссия невыполнима" в Париже. Говорят, актеры много времени проводили вместе, репетируя совместные романтические сцены, поэтому им не удалось избежать служебного романа. Искра между влюбленными проскочила прямо на площадке.

По словам информаторов, Ванесса помогла Тому пережить страшную трагедию – потерю любимой матери. Теперь, по слухам, секс-символ Голливуда готов снова идти под венец и завести детей. В Кирби его привлекла не только красота, но и неиссякаемая энергия, присущая молодости.

Автор: Елена Алешина2 мая 2017, 17:50
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Звездные "пенсионеры" с молодыми женами

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