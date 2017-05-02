У 54-летнего Тома Круза роман с молодой актрисой

Иностранные репортеры утверждают, что 54-летний Том Круз оправился после развода с Кэти Холмс и закрутил новый роман. Избранницей звезды Голливуда якобы стала его молодая партнерша Ванесса Кирби.

Папарацци поймали эффектную парочку за поцелуями. Однако не все поклонники Тома верят, что у него с Ванессой все серьезно, потому что публичные нежности актеры позволили себе на съемках фильма "Миссия невыполнима-6".

Вполне возможно, что неназванные источники принялись рассказывать журналистам про готовность Круза создать семью с 29-летней Кирби только ради пиара очередной части остросюжетного нескончаемого блокбастера. Прокат ленты намечен на 2018 год.

Однако есть вероятность, что Том и вправду всерьез увлечен своей светловолосой партнершей. Не может же такой красавец долго оставаться в одиночестве. А словоохотливые друзья нашептали репортерам, что актер хочет еще детей.

По информации издания Daily Mail, Круз и его молодая зазноба Кирби находятся на съемках новой части фильма "Миссия невыполнима" в Париже. Говорят, актеры много времени проводили вместе, репетируя совместные романтические сцены, поэтому им не удалось избежать служебного романа. Искра между влюбленными проскочила прямо на площадке.

В Париже папарацци застукали Тома Круза за поцелуями с актрисой Ванессой Кирби https://t.co/qHJRgR8CUU pic.twitter.com/skbhfmtMaP — Life | Новости (@lifenews_ru) 2 мая 2017 г.

По словам информаторов, Ванесса помогла Тому пережить страшную трагедию – потерю любимой матери. Теперь, по слухам, секс-символ Голливуда готов снова идти под венец и завести детей. В Кирби его привлекла не только красота, но и неиссякаемая энергия, присущая молодости.