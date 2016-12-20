Иностранные СМИ сообщили, что 49-летняя Николь Кидман в пятый раз станет мамой. По информации некоторых изданий, голливудская актриса собирается усыновить малыша.

Таблоиды последние несколько лет упорно разводят Николь и ее мужа Кита Урбана. В качестве аргумента репортеры приводят тот факт, что супруги перестали появляться вместе в свете. Кроме того, кантри-исполнитель ни разу не навестил актрису во время промотура ее новой картины по Европе.

Поклонники утверждали, что причинами расставания пары мог стать недостаток внимания. Также сплетники пустили слух о романе Кидман с партнером по новому фильму Чиветелем Элдиофором. Некоторые СМИ писали о том, что между актерами возникла "химия", а Урбан, заметив это, перестал доверять жене.

Пока злопыхатели перемывают кости Николь и Киту, те заняты укреплением своих отношений. Они отмечают десятилетие брака и в честь этой даты подумывают расширить семью. По информации ряда зарубежных изданий, оскароносная актриса и ее муж собираются в ближайшее время усыновить ребенка из Индии.

Just voted!!!!!! - KU #ElectionDay #vote Фото опубликовано Keith Urban (@keithurban) Ноя 8 2016 в 10:52 PST

Кидман уже сообщила о своих намерениях в недавнем интервью, а теперь собирает все необходимые для усыновления малыша документы. Актриса планирует взять ребенка из индийского детского дома.

Николь отметила в беседе с журналистами, что на мысль об усыновлении ее натолкнула не Анджелина Джоли, как некоторые подумали. Судьбоносное решение актрисе помогла принять последняя роль. Героиня Кидман Сью в фильме "Лев" взяла в семью пятилетнего мальчика из приюта в Калькутте, чтобы помочь ему найти настоящих родителей.

Фото опубликовано Keith Urban (@keithurban) Окт 26 2016 в 2:26 PDT

Николь призналась, что посвятила эту работу своим приемным детям Изабелле и Коннору, которых усыновила в браке с Томом Крузом в 1993 и 1995 годах. Во время семейной жизни с Китом Урбаном у актрисы появились две родные дочери – Сандэй и Фэйт.