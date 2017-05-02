Николаев расчувствовался из-за дочки

Популярный певец и композитор Игорь Николаев расчувствовался в Instagram из-за своей подросшей дочки Вероники. Артист не смог сдержать эмоций, когда жена увезла девочку в другой город.

Николаев буквально до слез растрогал подписчиков, опубликовав видео с малышкой. По словам любящего отца, он дико тоскует по дочке и супруге Юлии Проскуряковой, которая увезла ребенка в город на Неве.

На видео запечатлено, как Вероника возит в коляске свои туфельки. "Мои уехали на съемки в Питер, а я что-то заскучал... – признался композитор и затем обратился к своим любимым женщинам. – Приезжайте уже скорее!.."

Поклонники постарались поддержать загрустившего кумира и забросали комплиментами Веронику.

"Уж очень сильно не скучайте, вернутся ваши любимые", "Ценный груз возит, красотулька!!!", "ооо сразу чувствуется вкус у юной леди😍😘обувь и сумки для женщины это все!", "Не скучайте Маэстро! Ваша принцесса уже чемоданы собирает в обратную дорогу. Столько еще пар обуви надо собрать!!!" – умиляются комментаторы.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Май 1 2017 в 11:18 PDT

Одна опытная мама сообщила, что сейчас у дочки артиста самый прелестный возраст. Дальше будет хуже. "Прелесть лапуля.... Когда-то и у меня была такая, тоскую. Сейчас подростковый возраст – ужас....." – констатировала подписчица Николаева.

Мои любимые❤♥️ с @igor_nikolaev_music Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 6 2017 в 7:35 PDT

К слову, мама Вероники, исполнительница Юлия Проскурякова, недавно похвасталась первыми успехами своей сообразительной крошки. Она отлично справляется с развивающими играми для детей ее возраста. "Горжусь😊☝🏻 – сообщила радостная мама. – Первые успехи Вероники! Собрали все фигуры, но к сожалению видео в Инстаграм не может быть больше 57 секунд:( все не поместилось..."

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 28 2017 в 4:53 PDT

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в сентябре 2010 года. Через пять лет после этого знаменательного события в семье появилась дочь Вероника. Малышка уже проявляет музыкальные способности.

Зоя и Ника���������� Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 7 2017 в 3:56 PDT

"У нас есть дома рояль, на котором папа играет, а дочь с радостью слушает. Потом мы кладем ей на колени маленький синтезатор, и она тоже пытается нажимать на клавиши, повторять за папой. Он, кстати, сочинил специально для Вероники несколько песен, даже польку, которая ей очень нравится, дочь даже пританцовывает под нее", – рассказала в недавнем интервью любящая мама.