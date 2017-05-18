Леву из "Би-2" с позором гонят из России

Музыканта задержали накануне гастролей за хранение наркотиков. Ночь он провел в полицейском околотке.

Солисту группы "Би-2" Егору Борнику, больше известному как Лева, грозит депортация. Музыкант является гражданином Израиля и в нашей стране, как сообщает Telegram-канал Mash, находится благодаря безвизовому режиму между двумя государствами. В России на Леву завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических средств".

Дело в том, что накануне, как писали ранее Dni.Ru, музыкант был задержан при попытке пройти на матч "Спартак" – "Терек" с подозрительным пакетиком кармане. Экспертиза показала, что в нем было около 0,5 грамма наркотического вещества. Специалисты считают, что артист пытался пронести на игру марихуану.

Сегодняшнюю ночь музыкант провел в здании столичного управления полиции на Петровке. А в ближайшие часы его должны доставить в суд. За незаконное хранение запрещенных веществ артисту может грозить штраф в пять тысяч рублей или даже лишение свободы на 15 суток. Но не исключен вариант и депортации иностранного гражданина из страны. При этом через два дня у группы "Би-2" должны начаться масштабные гастроли. Часть выступлений под угрозой срыва из-за инцидента.