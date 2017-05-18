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Шоу-бизнес

Брежневу уничтожили за ее перемены во внешности

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Вера Брежнева продемонстрировала новый образ. Однако перемена во внешности не пришлась по душе ее поклонникам.
прочитано 2490 раз

Вера Брежнева одна из тех представительниц отечественной эстрады, чей образ не менялся годами. Певица на протяжении многих лет носит блонд и локоны ниже плеч. Однако артистка порядком удивила многочисленных фанатов, когда внезапно в Stories Брежнева опубликовала фото, на котором запечатлена с розовыми волосами. "Только никому", – подписала публикацию Вера.

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Оправившись от шока, подписчики певицы выразили свое мнение относительно перемены во внешности своей любимицы. Причем негативных отзывов оказалось большинство. А некоторые особо внимательные пользователи пришли к выводу, что это просто фотошоп, который на свою фотографию применила Вера Брежнева.

"Волосы в розовый, а лицо в оранжевый?", "Прикольно! Я за эксперименты", "ну что за бред? вера в фотошопе покрасила волосы и мы должны кинуться ее обсуждать", "Это было бы мило, если бы ей было бы лет 16. В 35 это странно", "Волосы лежат АБСОЛЮТНО одинаково на обеих фото. Так что волосы покрашены фильтром или фш", "Поддерживаю, фотошоп", "А это ни фильтр случаем?" – раскритиковали в пух и прах Брежневу блогеры.

instagram.com/ververa

Отметим, что на недавнем выходе в свет Вера была со своим привычным цветом волос. Однако общественность умудрилась прицепиться к другому – некоторым показалось подозрительным свободная футболка артистки. Поклонники стали шушукаться: мол, кажется, наша Вера скоро снова станет мамой.

Самые внимательные из них обратили внимание, что в последнее время она публикует в Instagram лишь снимки, на которых запечатлена "молочным" или "пасхальным" планом. И практически везде на ней – свободная одежда. Сама певица официальных заявлений по этому поводу не делает.

Автор: Наталья Аряева18 мая 2017, 13:16
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