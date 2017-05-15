Мила Кунис высказалась о разводе с Эштоном Катчером

В СМИ муссируется информация о разрыве голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Катчера. Официальный представитель актрисы, родившей мужу двух детей, прокомментировал информацию о разводе.

На днях в интернете появилась информация о скором разводе одной из самых красивых и крепких голливудских пар – актеров Эштона Катчера и Милы Кунис. Поводом послужили откровения некоего близкого друга артистов. Он компетентно сообщил, что супруги переживают не лучшие времена. К примеру, якобы Мила устала от того, что одна "тащит на себе двоих детей". в то время пока Эштон "тусуется с друзьями".

Пока одни журналисты немедленно вцепились в информацию, начав ее тиражировать с бешеной скоростью, другие репортеры, не теряя головы, решили обратиться за комментариями к официальным представителям Милы Кунис и Эштона Катчера. Так, портал, специализирующийся на развеивании сплетен и слухов, Gossip Cop опубликовал слова пресс-секретаря звезды триллера "Черный лебедь". По словам помощника Милы Кунис, информация о разводе "ни в малейшей степени не соответствует действительности".

Напомним, Мила и Эштон поженились в июле 2015 года. В сентябре 2014 года у голливудской четы родился первенец – дочь Уайетт Изабель. Через пару лет супруги объявили о второй беременности актрисы. Узнав пол будущего малыша, Катчер был дико счастлив, потому что и он, и Кунис мечтали о сыне.

В конце ноября Мила подарила Эштону наследника. Причем зарубежные репортеры выяснили, что Кунис и Катчер назвали сына русским именем Дима. На английский манер оно звучит как Димитрий. Интересно, что еще во время первой беременности Милы, когда она ждала дочку Уайетт, Эштон усиленно изучал с репетитором родной язык жены – русский. Якобы именно на нем он собирался общаться со своим ребенком. Актер планировал, что он будет знать русский в совершенстве к тому моменту, когда малышка скажет первое слово.