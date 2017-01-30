У Эштона Катчера сдали нервы из-за Кунис

У Эштона Катчера сдали нервы из-за действий президента США Дональда Трампа. Голливудский актер был возмущен запретом въезда в страну граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, и напомнил, что его жена Мила Кунис также является беженкой.

Церемония награждения премии Гильдии киноактеров началась со скандала. Шумиху породил известный голливудский актер Эштон Катчер. Звезда фильма "Два с половиной человека" в своей речи поднял животрепещущую тему – указ президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну гражданам Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Катчер раскритиковал решение Трампа в пух и прах. Артист поприветствовал всех людей в зале, а также тех, кто в этот момент находился перед экранами телевизоров, а затем обратился к тем, кто "является частью моей Америки" и кто застрял в аэропортах. Актер демонстративно ударил себя в грудь, выразив поддержку беженцам.

"Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров", – возбужденно заявил Эштон. Публика в зале поддержала Катчера дружными аплодисментами. В этот момент камера поймала хлопающих Сальму Хайек и Навина Эндрюса.

Отметим, что этими словами Катчер не ограничился. Ранее на своей страничке в социальной сети Twitter голливудский актер также выразил недовольство политикой Трампа и напомнил подписчикам, что его супруга. известная актриса Мила Кунис, является эмигранткой.

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now! — ashton kutcher (@aplusk) 29 января 2017 г.

"Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает!" – заявил Эштон Катчер. Далее актер отметил, что американцы никогда не были нацией, построенной на страхе, а сострадание является коренной частью культуры страны.

Ранее голливудская дива Мерил Стрип позволила себе резко раскритиковать избранного президента США. Актриса заявила, что Трамп унижает и оскорбляет окружающих, в частности она вспомнила, как в 2015 году тот передразнил журналиста-инвалида. "Это разбило мое сердце. Я до сих пор не могу выбросить тот случай из головы, потому что это было не кино. Это была реальная жизнь", – подчеркнула Стрип.

Кроме того голливудская актриса подчеркнула, что миллиардер подает плохой пример окружающим. "Неуважение провоцирует неуважение, насилие порождает насилие", – заявила она. Примечательно, что Мерил Стрип ни разу за всю свою обличительную речь не назвала Трампа по имени.