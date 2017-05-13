Федор и Светлана Бондарчук тайно встречаются

Когда одна из самых ярких и завидных пар отечественного шоу-бизнеса – Светлана и Федор Бондарчук – объявили о своем расставании после 25 лет брака, многие поклонники буквально оказались в шоке. Бывшие супруги, в свою очередь, сохранили прекрасные отношения и иногда встречаются, однако предпочитают не афишировать своих свиданий.

Подробностями личной жизни российский режиссер поделился в эфире "Первого канала" в передаче "Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас". В записи программы приняли участие и его близкие. Например, сын Сергей, который рассказал о расставании родителей.

"Было много мужских разговоров. И с мамой тоже мы это обсуждали. Но главное, что родители говорили и друг с другом", – вспомнил он. "Мы все переживали, но старались не лезть. Мы видели, что они разбираются, и точно разберутся", – добавил Сергей Бондарчук.

По его словам, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. "Родители сейчас прекрасно общаются. На прошлой неделе, например, мне звонит мама и говорит: а мы в ресторане, приезжай! Я рад, что им хорошо друг с другом. Они в другом статусе просто. Но это не имеет значения", – подчеркнул сын Федора и Светланы Бондарчук.

Публикация от VR (@a030aa) Май 5 2016 в 3:29 PDT

Несмотря на то, что подобные встречи для членов семьи не являются тайной, широкую общественность в такие подробности никто из бывших супругов посвещать не стал. Федор Бондарчук показал себя как противник широкого освещения личной жизни. Например, своей болью от смерти сестры он поделился лишь спустя восемь лет.

Алена Бондарчук умерла от рака в ноябре 2009 года и Федор страшно переживал эту трагедию. "Сестра старше меня на пять лет. Она ушла в 46, сгорела буквально за год…", – рассказал режиссер. "Это все равно, что из тебя вырвали сердце. Но у меня так устроена голова, что отключается та часть, которая ответственна за воспоминания. Иначе, я бы сошел с ума", – признался он.

