Малахов извинился перед женой за объятия с другой

Ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов на своей странице в Instagram выложил фотографию, на которой он заключает в объятия свою коллегу, корреспондента "Вечернего Урганта", Анну Михееву. Под снимком он попросил прощение у своей жены Натальи Шкулевой.

"Вечер в Ташкенте! Жарко. Плюс 30", – написал Андрей Малахов под фотографией, на которой стоит в обнимку со своей коллегой. "Пока Иван Ургант не видит, у нас с Анной Махеевой первый раз...", – двусмысленно добавил он. Впрочем, поводов для слухов ведущий давать не стал. "Запускаем новый журнал", – объяснил Малахов.

Не менее интересными оказались и хэштеги, которыми ведущий сопроводил свое сообщение. Там, помимо загадочных "пятница развратница" и "Алла, что ты делаешь, Алла" оказалась и просьба "Наташа прости". Многие успели заметить, что хэштегом #наташапрости Андрей Малахов иронично сопровождает те фотографии, которые могут быть превратно истолкованы его подписчиками.

Публикация от @malakhov007 Май 12 2017 в 10:40 PDT

Подписчики обратили внимание на внешний вид Андрея Малахова. "Плюс 30, а он в пиджаке!", – то ли возмутился, то ли восхитился комментатор. Досталось и его спутнице. Она предстала в легком светлом платье с глубоким декольте. На последнее многие и обратили внимание. "Алла, сделай грудь", – посоветовал ей какой-то "сердобольный" критик.

Впрочем, были среди комментаторов и те, кому образ ведущей пришелся по душе. "#наташапрости к месту... Алла невероятная красавица!", – заявила поклонница. "Платице огонь", – подтвердил еще один комментатор. "Алла как всегда на высоте! Платье огонь. Тоже такое хочу", – согласилась с ним другая поклонница.

Публикация от @malakhov007 Май 7 2017 в 2:46 PDT

Напомним, Андрей Малахов женился на дочери российского медиаменеджера Виктора Шкулева Наталье в 2011 году в Париже. О личной жизни Аллы Михеевой ходит много слухов, однако ни один из них не нашел своего подтверждения.