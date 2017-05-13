Малахов извинился перед женой за объятия с другой
"Вечер в Ташкенте! Жарко. Плюс 30", – написал Андрей Малахов под фотографией, на которой стоит в обнимку со своей коллегой. "Пока Иван Ургант не видит, у нас с Анной Махеевой первый раз...", – двусмысленно добавил он. Впрочем, поводов для слухов ведущий давать не стал. "Запускаем новый журнал", – объяснил Малахов.
Не менее интересными оказались и хэштеги, которыми ведущий сопроводил свое сообщение. Там, помимо загадочных "пятница развратница" и "Алла, что ты делаешь, Алла" оказалась и просьба "Наташа прости". Многие успели заметить, что хэштегом #наташапрости Андрей Малахов иронично сопровождает те фотографии, которые могут быть превратно истолкованы его подписчиками.
Подписчики обратили внимание на внешний вид Андрея Малахова. "Плюс 30, а он в пиджаке!", – то ли возмутился, то ли восхитился комментатор. Досталось и его спутнице. Она предстала в легком светлом платье с глубоким декольте. На последнее многие и обратили внимание. "Алла, сделай грудь", – посоветовал ей какой-то "сердобольный" критик.
Впрочем, были среди комментаторов и те, кому образ ведущей пришелся по душе. "#наташапрости к месту... Алла невероятная красавица!", – заявила поклонница. "Платице огонь", – подтвердил еще один комментатор. "Алла как всегда на высоте! Платье огонь. Тоже такое хочу", – согласилась с ним другая поклонница.
Напомним, Андрей Малахов женился на дочери российского медиаменеджера Виктора Шкулева Наталье в 2011 году в Париже. О личной жизни Аллы Михеевой ходит много слухов, однако ни один из них не нашел своего подтверждения.
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