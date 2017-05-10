Друзья подтвердили роман Шишковой с сыном президента
Журналисты уже больше недели подозревают, что у молодых людей роман. На такие мысли их навели совместные снимки Алены и Юрия, которые они публикуют в соцсетях.
Правда, Шишкова писала, что это всего лишь очередные съемки, поэтому репортеры связались с осведомленными источниками из ее близкого окружения. Приятели уверены, что парочку связывает не только работа.
"Да, они встречаются, и они счастливы. Когда начался их роман, рассказать не можем, но то, что это никакая не постановка, а настоящие чувства – стопроцентный факт", – цитирует друзей Алены сайт Peopletalk.ru.
В качестве одного из доказательств приводится тот факт, что еще месяц назад Осипов поделился снимком из ресторана, на котором запечатлено, как он целует Шишкову. Хотя на снимке блондинка отвернулась от камеры, и не всем очевидно, что это именно Алена.
Однако в последнее время бывшая невеста Тимати часто публикует фото с Юрием, расстраивая ту часть своих фанатов, которые до сих пор надеются, что она воссоединится с рэпером. У модели и певца подрастает общая дочь Алиса, поэтому они продолжают общаться и отмечать семейные праздники вроде дня рождения наследницы.
К слову, у Осипова в плане девушек губа не дура. Поговаривают, что до Шишковой он довольно долго встречался с начинающей певицей и завидной невестой Настей Кудри (ее отец – крупный российский бизнесмен Игорь Кудряшкин).
Алена же после расставания с Тимати в 2015 году ненадолго утешилась в объятиях футболиста Антона Шунина. Этот роман продлился недолго, после чего Шишкова стала тщательно скрывать от посторонних свою личную жизнь.
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