Друзья подтвердили роман Шишковой с сыном президента

Слухом земля полнится, что бывшая невеста Тимати Алена Шишкова закрутила роман с 19-летним мажором Юрием Осиповым, сыном экс-президента Российской Академии Наук. Друзья блондинки подтвердили эту информацию.

Журналисты уже больше недели подозревают, что у молодых людей роман. На такие мысли их навели совместные снимки Алены и Юрия, которые они публикуют в соцсетях.

Правда, Шишкова писала, что это всего лишь очередные съемки, поэтому репортеры связались с осведомленными источниками из ее близкого окружения. Приятели уверены, что парочку связывает не только работа.

"Да, они встречаются, и они счастливы. Когда начался их роман, рассказать не можем, но то, что это никакая не постановка, а настоящие чувства – стопроцентный факт", – цитирует друзей Алены сайт Peopletalk.ru.

В качестве одного из доказательств приводится тот факт, что еще месяц назад Осипов поделился снимком из ресторана, на котором запечатлено, как он целует Шишкову. Хотя на снимке блондинка отвернулась от камеры, и не всем очевидно, что это именно Алена.

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Май 2 2017 в 10:14 PDT

Однако в последнее время бывшая невеста Тимати часто публикует фото с Юрием, расстраивая ту часть своих фанатов, которые до сих пор надеются, что она воссоединится с рэпером. У модели и певца подрастает общая дочь Алиса, поэтому они продолжают общаться и отмечать семейные праздники вроде дня рождения наследницы.

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Май 9 2017 в 8:11 PDT

К слову, у Осипова в плане девушек губа не дура. Поговаривают, что до Шишковой он довольно долго встречался с начинающей певицей и завидной невестой Настей Кудри (ее отец – крупный российский бизнесмен Игорь Кудряшкин).

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92) Май 3 2017 в 6:41 PDT

Алена же после расставания с Тимати в 2015 году ненадолго утешилась в объятиях футболиста Антона Шунина. Этот роман продлился недолго, после чего Шишкова стала тщательно скрывать от посторонних свою личную жизнь.