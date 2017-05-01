Как живут дети Оксаны Акиньшиной

Российская актриса Оксана Акиньшина в начале 2017 года родила третьего ребенка. Dni.Ru проследили за тем, как живут дети известной артистки.

Константин, 4 года



Акиньшина вот уже на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани. В январе 2013 года у пары появился сын Костя.

Публикация от Оксана Акиньшина (@oksana_akinshina) Дек 25 2016 в 4:49 PST

По достижению четырех лет мальчика отправили в престижную Швейцарскую школу. Ребенок будет учиться в международной школе-пансионате La Garenne. Этим событием счастливые родители похвастались в социальной сети Instagram.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Апр 23 2017 в 8:51 PDT

Следят родители и за физическим развитием своего сына. Судя по публикациям на странице Акиньшиной в социальной сети, Костя занимается теннисом и ходит в новой школе на уроке физкультуры, где дети осваивают азы различных видов спорта. Также в Швейцарии ребенка научат кататься на горных лыжах. Некоторое время Костя занимался верховой ездой.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Апр 25 2017 в 6:26 PDT

Филипп, 7 лет

Первый сын Акиньшиной, Филипп, появился на свет в 2009 году. Артистка родила его будучи в отношениях с генеральным директором крупной пиар-компании Дмитрием Литвиновым.

Несколько лет назад в Сети появлялись сообщения, что Акиньшина не видится со своим старшим сыном. По некоторым данным, он живет у бабушки в Санкт-Петербурге.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Июл 14 2014 в 9:23 PDT

Сообщалось, что отец Филиппа живет в Москве. Тем не менее, достоверно неизвестно, как часто родители видят своего сына.

Дочь, 3 месяца

В конце января 2017 года Акиньшина родила девочку. Звездная мама оберегает от внимания поклонников и прессы малыша: артистка не публикует в социальной сети фотографии с дочерью и не раскрывает какую-либо информацию о ней.