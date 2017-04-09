63-летняя Успенская восхитила "голым" платьем

Популярная в России певица Любовь Успенская выбрала весьма необычное платье для церемонии вручения премии "Шансон года". 63-летняя исполнительница удивила поклонников "голым" платьем.

Несмотря на то, что Успенской уже больше 60 лет, она продолжает поражать публику своими откровенными нарядами. На этот раз в "голом" платье певица была замечена во время вручения известной премии.

Снимок с церемонии появился в Instagram-аккаунте певицы. Фотография вызвала бурю эмоций у поклонников творчества Успенской. Восторженный пользователи оставили больше 200 комментариев.

"Шикарная женщина, а платье, умереть не встать!" – пишет один из них. "Фигура обалденная! Платье шикарное! Песня красивая!" – восхищается другой комментатор. "Простите, может мне не по возрасту, но я хочу сказать: "Любочка, Вас хочется только обнимать и обнимать!" – добавил еще один пользователь.



Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Апр 8 2017 в 10:10 PDT

Напомним, недавно Любовь Успенская снялась топлес на пляже под ярким солнцем. Как писали Dni.Ru, фотография также вызвала восторг у поклонников.

На опубликованном снимке видно, что Успенская лежит на пляже без бюстгальтера. "Какая Стройняшка!!! Умничка)!", "Идеальная ЖЕНЩИНА во всех смыслах!!!!👏👏👏👏", "Умничка!!!Хорошая..😊..спина👍", "Шикарная фигура😍😍😍", "Спина, как у молодой", "Супер спинка! Есть чему завидовать!", "Какая красивая спинка...так держать!!!", "Самая шикарная❤" – так звучала лишь часть восхищенных отзывов фанатов.