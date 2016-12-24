Любовь Успенская переживает трагедию
О трагедии сообщила подруга Успенской, телеведущая Лера Кудрявцева. "Сегодня была в гостях у своей любимой Любови Успенской. Все знают о ее любви к своему питомцу Френки, которого не стало. Любаня, милая, держись", – написала она в своем Instagram.
Йоркширский терьер Френки был другом Успенской целых 14 лет. В доме певицы у пса была своя комната, вокалистка часто брала любимца на гастроли, в салоны красоты, она даже приставила к песику персонального повара. Кроме того, звезда купила специальное устройство, которое помогает понимать собачий язык.
"Самое страшное для тех, у кого животные, члены семьи... Соболезную всем сердцем", "Бедняжка. Держитесь, Любочка", "Он был членом семьи!! Люба держись", "Ой маленький… какое горе… аж сама заплакала… надо пережить! К сожалению, наши малыши живут меньше нас", – писали раздосадованные поклонники Успенской.
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