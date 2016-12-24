Любовь Успенская переживает трагедию

Певица Любовь Успенская переживает тяжелую утрату. Не стало любимого питомца вокалистки, пса Френки.

О трагедии сообщила подруга Успенской, телеведущая Лера Кудрявцева. "Сегодня была в гостях у своей любимой Любови Успенской. Все знают о ее любви к своему питомцу Френки, которого не стало. Любаня, милая, держись", – написала она в своем Instagram.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv) Дек 23 2016 в 5:44 PST

Йоркширский терьер Френки был другом Успенской целых 14 лет. В доме певицы у пса была своя комната, вокалистка часто брала любимца на гастроли, в салоны красоты, она даже приставила к песику персонального повара. Кроме того, звезда купила специальное устройство, которое помогает понимать собачий язык.

Приехала после выступления и самый преданный мой Френки счастлив видеть меня Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Окт 11 2016 в 11:31 PDT



"Самое страшное для тех, у кого животные, члены семьи... Соболезную всем сердцем", "Бедняжка. Держитесь, Любочка", "Он был членом семьи!! Люба держись", "Ой маленький… какое горе… аж сама заплакала… надо пережить! К сожалению, наши малыши живут меньше нас", – писали раздосадованные поклонники Успенской.

После гастролей по Америке, опять вместе с моим любимым Френки, мы счастливы!!! Фото опубликовано Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Окт 6 2016 в 11:54 PDT





