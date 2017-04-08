Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной

Бессменный лидер группы "Аквариум", 63-летний Борис Гребенщиков провел ночь с известной актрисой Любовью Толкалиной. Журналисты застали пару во время своеобразного свидания в российской глубинке.

Пара попалась на глаза папарацци в Муроме. Бориса Гребенщикова и Любовь Толкалину заметили вместе вечером недалеко от местного Дома культуры.

Звезды сели в автомобиль и отправились в известный в округе ресторан "Капитан Крюк". По пути в заведение Толкалина шла под руку со своим кавалером с букетом цветов. Гребенщиков снял шляпу только когда пара вошла внутрь: по всей видимости, исполнитель не хотел, чтобы его узнали еще на улице.

После ресторана Гребенщиков и Толкалина поехали в гостиницу "Лада" – пара провела ночь в люкс-номере отеля. На утро певец нежно поцеловал актрису и посадил в такси, а сам отправился в город Иваново.

Напомним, Любовь Толкалина только недавно официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. О разрыве отношений стало известно в январе 2017 года.

"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе.