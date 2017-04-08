Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной
Пара попалась на глаза папарацци в Муроме. Бориса Гребенщикова и Любовь Толкалину заметили вместе вечером недалеко от местного Дома культуры.
Звезды сели в автомобиль и отправились в известный в округе ресторан "Капитан Крюк". По пути в заведение Толкалина шла под руку со своим кавалером с букетом цветов. Гребенщиков снял шляпу только когда пара вошла внутрь: по всей видимости, исполнитель не хотел, чтобы его узнали еще на улице.
После ресторана Гребенщиков и Толкалина поехали в гостиницу "Лада" – пара провела ночь в люкс-номере отеля. На утро певец нежно поцеловал актрису и посадил в такси, а сам отправился в город Иваново.
63-летний Борис Гребенщиков закрутил роман с 39-летней Любовью Толкалиной: https://t.co/BtFGwasqAq pic.twitter.com/O9mhN0VxJS— Life | Шоу (@lfshowbiz) 8 апреля 2017 г.
Напомним, Любовь Толкалина только недавно официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. О разрыве отношений стало известно в январе 2017 года.
"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что Егор и Любовь уже восемь лет не живут вместе.
Телеведущий рассказал о своем детстве
Пользователи Сети пришли в восторг от тела и улыбки исполнителя
Популярную телеведущую назвали бабушкой и Шапокляк
В Вероне арестовали партию крымского вина