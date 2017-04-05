Куда пропал сын Любови Полищук

Алексей Макаров буквально пропал с радаров журналистов. В последнее время популярный актер давно перестал посещать светские мероприятия.

Несколько лет назад Алексей Макаров был ньюсмейкером для представителей СМИ. Журналисты смаковали подробности частной жизни популярного артиста, с упоением разбираясь во всех перипетиях. Однако в последнее время сын прославленной актрисы Любови Полищук пропал из виду: он не посещает светские мероприятия, не бывает на премьерах, не дает интервью.

Тогда репортеры решили разобраться, куда пропал популярный актер. Оказалось, Макаров посвятил себя не развлечениям, которые так популярны среди представителей отечественного шоу-бизнеса, а творчеству. Судя по фотографиям, которые Алексей публикует на своей страничке в социальной сети Instagram, актер с головой ушел в работу. Он активно снимается и репетирует, а также проводит много времени с семилетней дочерью Варей. "Дочь. Мой самый главный зритель. Надо соответствовать.." – сообщил подписчикам Макаров.

Алексей гастролирует. К примеру, пару недель назад популярный артист был со спектаклем в Санкт-Петербурге. Отметим, что партнерами Макарова стали звезда "Квартета И" Камиль Ларин и Александр Демидов. А недавно Алексей встречался с популярным ведущим и шоуменом Валдисом Пельшем и актрисой Анной Ардовой. "Прибалтийские туристы", – так охарактеризовал себя и коллег Макаров в подписи к их фотографии.

Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_) Мар 18 2017 в 4:19 PDT

В своем аккаунте Алексей публикует и раритетные кадры. К примеру, в годовщину смерти матери, актрисы Любови Полищук, актер выложил трогательное фото, на котором кинозвезда нежно целует сына в щеку. "10", – коротко подписал снимок Макаров, давая понять, что именно столько прошло лет с момента смерти всеми любимой артистки.

Публикация от Алексей Макаров (@makarov_alexey_) Ноя 29 2016 в 9:21 PST

Напомним, Любовь Полищук скончалась в ноябре 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Одной из последних ролей легендарной актрисы была работа в многосерийном фильме "Моя прекрасная няня".