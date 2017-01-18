Мама вспомнила жуткую смерть Полищук

Народная артистка Любовь Полищук скончалась в 2006 году после тяжелой болезни – саркомы позвоночника. Репортеры связались с мамой актрисы Ольгой Пантелеевной и узнали о последних днях яркой, незабвенной звезды.

Родительница Любови проживает в Омске и отказывается переезжать к внуку Алексею Макарову в Москву, так как не хочет мешать его семье и за долгие годы слишком привыкла к своему городу. С уборкой 88-летней пенсионерке помогает социальный работник, который приходит к ней дважды в неделю.

Ольга Пантелеевна со слезами на глазах вспоминает последние дни своей знаменитой дочери, скончавшейся в 57 лет. "Позвонил мой внук Леша и сказал: "Бабуля, приезжай, мама разрешила". Я много раз хотела приехать к ней в Москву, но дочка не разрешала. Ездила лечиться в Израиль, ей много операций делали. И когда он позвонил, почувствовала: ничего хорошего ждать не стоит", – рассказала мама Любови.

Появившись дома у актрисы, Полищук-старшая с ужасом поняла, что ее дурные предчувствия подтвердились. "Приехала, посмотрела, поняла: не жилец она. Мордашка маленькая, вся иссохлась. Ее постоянно колют, чтобы болей не было. Дочка почти все время спала. Я зайду к ней, поздороваюсь, она спрашивает: "Что у тебя глаза красные?" А я разревусь, думаю, она не видит, а дочь все замечала. Две недели я с ней прожила до ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче становится", – предположила безутешная мать.

Ольга Пантелеевна рассказала и том, как умер первый муж актрисы, артист Омской филармонии Валерий Макаров. В этом браке у Любови родился сын Алексей, известный актер. Он остался с мамой, когда родители развелись.

10. Фото опубликовано Алексей Макаров (@makarov_alexey_) Ноя 29 2016 в 9:21 PST

"Сначала любовь была. Они вместе уехали в Москву. Но в столице у Любы сразу работы много появилось, а Валера не смог себя найти. Начались скандалы. Пил, поднимал руку на нее. Дочка терпела, потом ей все надоело и она решила подать заявление на развод. Но так как у них был общий ребенок, то в ЗАГСе им дали три месяца подумать – а толку от этого? Он еще больше пить стал! Люди едут в Москву зарабатывать деньги, а он вернулся в Омск умирать от пьянки! Его мать еще была жива, рассказывала: "Пришла, а у него в квартире кругом грязь. Я принесла кое-что, мы с ним пообедали. Он говорит: "Что-то, мама, мне плохо. Пойду на диван лягу". Пошел в комнату и лег, а я на кухне посуду помыла, подтерла, смотрю: и в зале пыльно, грязно кругом. Ведро набрала воды, захожу, он лежит, а ноги на полу, посинел. Я взяла ноги, хотела на диван положить, а он упал. Боже мой, я скорей соседям кричать, милицию, скорую вызвали". У него инсульт случился. Вот так и умер в 42 года", – приводит слова Полищук-старшей сайт Sobesednik.ru.

Расставшись с первым мужем, Любовь обрела женское счастье с художником Сергеем Цигалем. Во время второго замужества актриса родила дочь Мариэтту. После смерти Полищук ее первенцу Алексею Макарову ничего из наследства не досталось. Ольга Пантелеевна объяснила, почему так вышло.

"Алексей с Сергеем дружно жили. А когда Люба умерла, Сережа потребовал ключи у Алексея. Что случилось, не знаю. Ну и Алешка припомнил все отчиму, мол, тот бил его в детстве. Он и Машу бил, вот такой человек: как рассердится, так по голове шлепнет. Алешка кричал: "Какое он имеет право меня бить, я ему не родной!" В московской квартире была и моя доля наследства. Мне приходила бумага из суда, я отказалась в пользу своих внуков. А Леша мне потом по-звонил и сказал, что он тоже от всего отказался. Я сказала: правильно, заработаешь сам, было бы здоровье. И он заработал, купил квартиру, – гордится внуком Полищук-старшая. – Все хорошо, слава Богу".

