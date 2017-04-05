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Организаторы "Евровидения" посыпают голову пеплом из-за Украины

Джамала. Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru
По информации СМИ, генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре заявила, что Джамала не должна была стать победительницей "Евровидения" в 2016 году. Организатор услышала ее песню, когда было уже слишком поздно.

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В Сети появилась расшифровка разговора знаменитых пранкеров Алексея Столярова (известен в народе как Лексус) и Владимира Кузнецова (прозвище – Вован) и их высокопоставленной собеседницы – генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре.

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Шутники позвонили организатору "Евровидения" от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. В беседе с мужчинами глава Европейского вещательного союза заявила, что исполнительница Джамала не должна была победить на "Евровидении-2016" с нашумевшей композицией "1944".

"Я узнала об этом поздно. Если бы я узнала об этом раньше, я бы не пустила эту песню на "Евровидение", – посыпает голову пеплом Ингрид.

Если бы Дельтенре узнала смысл песни Джамалы до начала конкурса, она запретила бы исполнять эту композицию на главной сцене Европы. По мнению генерального директора EBU, номер украинской артистки нарушает главное правило конкурса "Евровидение" – аполитичность. "У нас есть четкие правила, что сцена не должна использоваться для политических целей", – цитирует Ингрид сайт Life.ru.

К тому же, в разговоре с пранкерами Дельтенре заявила, что "Евровидение-2017" может пройти в Берлине, а не в Киеве. Возможен такой вариант, что в последний момент Украина лишится права проведения конкурса. В этом случае страной – хозяйкой "Евровидения-2017" станет Германия. Организаторы готовы перенести конкурс в Берлин, если Украина не пустит на конкурс Юлию Самойлову "Мы уже все зарезервировали в Берлине", – сообщила Дельтенре.

Генеральный директор EBU дала понять, что она на стороне представительницы России. Организаторы рассчитывают, что Украина изменит свое решение. "Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустима – это нарушение правил", – заявила пранкерам Ингрид.

Автор: Елена Алешина5 апреля 2017, 12:33
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