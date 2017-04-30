Жену Лозы приняли за его внучку

Популярный российский композитор и исполнитель Юрий Лоза выложил на своей странице в Facebook фотографию из американского парка развлечений Диснейленд. Внимание подписчиков привлек не сам певец и даже не гигантский Микки Маус из зелени за его спиной, а спутница звезды отечественной эстрады.

На протяжении нескольких дней Юрий Лоза радовал поклонников этнографическими заметками о путешествии по Флориде и размышлениями. Очередное сообщение было посвящено посещению парка развлечений Диснейленд. Эту историю композитор сопроводил фотографией, на которой запечатлен со своей женой Светланой.

Разумеется, внимание комментаторов оказалось приковано именно к ней. Светлана предстала в ярком и свежем образе. Комплименты от подписчиков не заставили себя ждать. "Прекрасная пара!" – написал один из них.

Не осталось незамеченным и то, что супруга певца выглядит необычайно молодо. "С внучкой ездили?" – то ли с иронией, то ли всерьез поинтересовался пользователь.

При этом пост Лозы был посвящен развлекательному парку. "Достаточно известна такая история: когда Уолт Дисней построил свой маленький мир, он пригласил отца, который прошелся по улицам сказочного города и сказал сыну: ну когда ты, мол, уже перестанешь валять дурака и займешься каким-нибудь настоящим делом, допустим, выращиванием свиней?" – отметил он.

Теперь же благодаря огромному числу туристов бизнес-империя только расширяется. "Сейчас Микки Маус "крышует" уже целую систему из семи тематических парков, и, как мне кажется, на этом дело не остановится", – уверен Лоза. Он добавил, что России было бы неплохо перенять этот опыт.

"Территории у нас предостаточно, эпоса – хоть отбавляй, мозги и руки, надеюсь, тоже пока на месте. Дело за малым: создать концепцию, подтянуть финансы, подготовить кадры, засучить рукава – и можно начинать! А там, глядишь, и покатится..." – заключил певец.

