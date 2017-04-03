Как Шурыгина вдохновила Enjoykin

Популярный российский блогер Enjoykin завоевал сердца школьников и студентов по всей стране. Его последняя яркая работа – клип, смонтированный из выпусков программы "Пусть говорят" с участием 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной.

Композиция с романтичным названием "Нецветные розы" рассказывает печальную историю на новый лад. Высказывания Дианы наложены на мотив "Мурки". "Я сидела дома, никуда не выходила, Мальчика из армии ждала, И моя соседка, и моя соседка Нас на день рожденья позвала", – будто бы поет Диана.

Припев получился не менее замечательным: "Нецветные розы, страсть, невинность, слезы, Девочки должны наивными не быть. Нецветные розы, нецветные розы... Водку никогда не пить". К настоящему моменту полутораминутный ролик набрал на YouTube почти 17 миллионов просмотров.

Известность Enjoykin получил в 2012 году. В первых роликах он использовал песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", "Группа крови" и "Кукушка", а также фрагменты фильма "Зеленый слоник". Его первые работы вызывали довольно неоднозначную реакцию. Кто-то называл их шедеврами, кто-то лишь удивлялся: "Вроде бы как прикол видео, но смешного вообще ничего нет".

Со временем блогер нашел свою нишу, стал использовать мемы, дополнял видеоработы спецэффектами и мультипликационными вставками. Настоящим хитом стал его ролик "Завтрашний день" с нарезкой цитат Виталия Кличко. Как мы помним, одной из самых ярких стала фраза политика: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Enjoykin креативно обыграл этот перл.

Еще один любимый персонаж видеоблогера – стримерша Карина. Около двух лет назад она начала играть в онлайн-игры и транслировать это в прямом эфире. Девушка часто появляется в кадре в пижаме и ободке с кошачьими ушками, но нередко устраивает для зрителей настоящие матерные концерты. Клип Enjoykin "Ламповая няша" набрал 32 миллиона просмотров.

С этой "звездочкой" связана и гипотеза о личности видеоблогера. Близкий друг Карины, а также ее продюсер Андрей Набоков в 2012 году опубликовал на страничке "ВКонтакте" аватар Enjoykin – мультяшного гопника с бутылкой пива. Интересно, что примерно в это время изображение появилось и на канале блогера на YouTube.

Популярным стала музыкальная версия видеомема "Котлетки с пюрешкой", основанного на фрагменте сериала "Улицы разбитых фонарей". Сериал вышел еще в начале 90-х, однако не так давно сцена из него разошлась по интернету. Пользователи создали на ее основе множество ремиксов различной степени безумия. Не остался в стороне и наш любимый Enjoykin.

Благодаря видеоблогеру персонаж известного ролика "Идущий к реке" – безбожно матерящийся мужчина средних лет – превратился в настоящего философа. В версии Enjoykin неоднозначный персонаж славит в песне "прекрасный осенний закат".