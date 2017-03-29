Марина Александрова сбежала с премии

Марина Александрова посетила престижную церемонию награждения премии "Ника". Популярная актриса опубликовала в Instagram собственное фото с мероприятия, сообщив, что сбежала оттуда.

В Москве состоялась одна из самых престижных кинонагждений – "Ника". Такое важное мероприятие не смогли пропустить многие отечественные знаменитости. По красной дорожке прошлись Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Эвелина Бледанс, Валерия Ланская, Владимир Познер, Людмила Нарусова, Станислав Садальский и многие другие.

Появилась на красной дорожке мероприятия и актриса Марина Александрова. Отметим, что одна из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа редко выходит в свет, поэтому, если такое все же случается, к ней привлечено пристальное внимание представителей прессы. Александрова выглядела великолепно в струящемся легком голубом наряде в пол и с убранными в хвост, начесанными на макушке волосами.

Марина даже отразила выход в свет в Instagram. На своей официальной страничке в социальной сети популярная актриса опубликовала пару фотографий с мероприятия. "Ника" и виновник моего выхода Вадим Верник😘Спасибо за возможность почувствовать себя дивой💃😘" – сопроводила совместный с Верником снимок такой записью Александрова.

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) Мар 28 2017 в 11:42 PDT

Чуть позже Марина выложила еще кадр. "Сбегаю с церемонии, как золушка с бала... Собрала море комплиментов и восхищенные взгляды🙈" – написала Александрова возле фотографии, на котором заснята в одном из коридоров Государственного академического театра им. Моссовета. Поклонники пришли в восторг от внешности актрисы.

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) Мар 28 2017 в 1:24 PDT

"Какая ж Вы красавица! Обожаю Вас!", "Ну и королева! 💜💜💜", "Марина, Вы прекрасны", "Мариночка, какая же Вы красивая и естественная! ", "Вы умничка! А еще безумно радует отсутствие силиконовых губ!😍 А то все, как на подбор...Так держать! Обожаю все фильмы с Вами!", "Вы такая хрупкая и нежная....как статуэтка!", "Прекрасная и естественная!!! Где – то вы Золушка, а где – то Великая!!!)) класс!!!", "Марина, Вы очень гармоничная! В образе ничего лишнего, уверенна, Вы украсили своим присутствием "Нику"💐💐💐" – искупали артистку в комплиментах фанаты.