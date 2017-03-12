Волочкова пришла в церковь в джинсах
Танцовщица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию в церкви. "Помолилась в большей степени о тех несчастных, у кого нет совести и понимания, что за всем, что совершают известные своими делами и поступками люди, лежит или стоит большой ТРУД! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов соблюдены – Прим. ред.)" – гласит пространная философская подпись к снимку.
Тем не менее, внимание пользователей сети было приковано не к словам Волочковой, а к ее внешнему виду. Многие были возмущены тем, что она появилась в церкви в джинсах. "В брюках в храм????? Идиотизм...как и всё остальное", – пишет один из комментаторов. Важно отметить, что, согласно традициям, женщинам следует появляться в православных храмах в длинной юбке, в крайнем случае – в строгих брюках.
Других пользователей возмутил тот факт, что Волочкова использует храм как декорации к своим фотографиям. "Селфи победили....!!!! В храме ...? Анастасия перепутала декорации с храмом??? Как то не правильно все это", – пишет комментатор. При этом оценили снимок балерины более четырех тысяч человек.
Отметим, снимки Волочковой вызывают весьма неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей. Например, многих удивляет любовь балерины делать снимки, сидя в шпагате, или почти нагишом в весьма неожиданных местах.
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