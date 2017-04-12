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Шоу-бизнес

Пропавший Рома Желудь изменил внешность

Рома Желудь. Фото: пресс-служба певца
Еще несколько лет назад Рома Желудь слыл самым популярным видеоблогером в России. У него была армия поклонниц и толпа подражателей. Кумир тинейджеров рассказал в интервью Dni.Ru о своей новой внешности и даме сердца.
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Говорят, успехи 21-летнего красавчика остались в прошлом – сейчас в соцсетях его потеснили другие новомодные блогеры, взрывающие Instagram и Youtube. Некоторые ироничные журналисты даже поспешили отправить парня на "днище", узнав, что он собирался выступать на разогреве у певицы МакSим, и припомнив ему конфликт с Яной Рудковской, увольнение с музыкального канала и многочисленные скандалы.

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Однако рано еще списывать в тираж Рому. Как оказалось, Желудь непотопляем. Талантливый видеоблогер, певец и ведущий кардинально сменил имидж, покрыл тело татуировками, увлекся роком и переехал на какое-то время за рубеж. Своими наполеоновскими планами на ближайшее будущее возмужавший артист поделился с Dni.Ru

Рома, чем Вы занимались последние пару лет? Некоторые Вас потеряли...

Музыкой, спортом, видео, самореализацией. Принятием себя в какой-то степени. За эти два года моя жизнь перевернулась, события, произошедшие в ней, оставили меня в эмоциональной ловушке, мне казалось, что у меня нет выхода. Ярких моментов было не меньше. В Англии познакомился со многими артистами, знакомство с которыми в очередной раз дало мне понять, что я должен добиться того, чего хочу, так что впереди работа, работа и еще раз работа. 

Почему Вы периодически пропадаете из Сети, заставляя волноваться подписчиков?

Брейки с социальными ресурсами необходимы мне для того, чтобы отдохнуть от интернета. Находиться больше шести лет в онлайне и давать людям каждый раз новую интересную информацию очень утомительно, особенно теперь, когда я уверен во всем, что я делаю.

Рома Желудь. Фото: пресс-служба певца

По какой причине отменился Ваш совместный тур с певицей МакSим?

Я начну с того, что я уважаю творчество МакSим. И мне было бы приятно с ней поработать. И я не считаю такое сотрудничество "днищем". Не вижу ничего зазорного в работе по городам России. Наш тур с МакSим отменился из-за недобросовестных организаторов (кстати, почти во всех городах был sold out). Договор с ними мы не успели заключить, деньги от них мы не получили, в связи с этим тур отменился. Знаю, многие звезды пострадали от этого мошенника, только все молчат. Если бы мне предложили выступление в другом городе, я бы не стал отказываться – основной целью для меня является контакт со зрителем. Какая разница, где это происходит? Выполненный технический и бытовой райдер, яркие и положительные эмоции поклонников. Что-то еще имеет значение?

Таким был Рома Желудь несколько лет назад. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Судя по Вашему новому образу, Вы отдаете предпочтение року?

Мне нравится работать в жанре industrial, в 20 я собрал первый английский рок-альбом, в нем так же много soft-рока. Вчера отправился на студию чтобы попробовать себя в Russian роке. Трек "Нирвана" родился два года назад, как раз, когда закончился мой переходный возраст. Всю музыку я пишу сам, делаю только то, что мне нравится. Многие жалуются, что релиз занимает уже больше трех лет, но моя музыка выйдет только тогда, когда я захочу. Must hear!

Рома Желудь. Фото: пресс-служба певца

Какие у Вас творческие планы на ближайшее будущее?

В конце года в моем графике стоит выступление с новым материалом, для большой и новой для меня аудитории. Предстоит много работы. Через неделю я снимаюсь в кино. График весь год очень плотный. Работа спасет нас всех. 

Какие сюрпризы готовите своим преданным поклонникам?

Люблю удивлять своих зрителей, но планы любят тишину. Впереди много нового, стоять на месте ­­– не про меня.

После конфликта с Яной Рудковской у Вас возникали проблемы в карьере? Можно сказать, что ссора с ней навредила работе?

Я хорошо отношусь к Яне, конфликт исчерпан.

С кем из знаменитостей дружите?

Настоящие друзья в шоу-бизнесе бывают редко. Друзья творческие, музыканты – с ними настоящая дружба возможна.

Кто помогает реализовывать карьерные планы?

На данном этапе не помогает никто, у меня есть только менеджер Настя.

Следите ли за новыми героями тинейджеров вроде звезд Instagram Кати Клэп, Ивангая, Марьяны Ро? Есть среди них любимчики?

Признаться честно, не слежу ни за кем вообще, я не всегда понимаю, о чем речь, и мне не очень интересно, но знаком с творчеством Насти Ивлеевой, безумно нравится все о ней. Искренне желаю ей огромного успеха впереди!

Можете объяснить сумасшедшую популярность скандально известной Дианы Шурыгиной? Подростки стремятся сделать с ней селфи и взять автограф. А ведь девушка просто пришла на шоу "Пусть говорят" и на всю страну рассказала, что ее изнасиловали на пьяной вечеринке. В чем феномен Шурыгиной?

Без комментариев, я такую популярность никогда не пойму, видимо, мир сошел с ума или многим просто нечем заняться.

В детстве у Вас был широкий круг интересов. Вы увлекались музыкой, лепкой, рисованием, ходили на теннис и дзюдо, а также на кулинарные курсы. Что из этого осталось с Вами по сей день?

Теннис, сноубординг. В детстве основным интересом было видео, снимаю их с большой радостью и сейчас. Также закончил музыкальную школу, играл огромные произведения по нотам. Сейчас нот не понимаю вообще.

Рома Желудь. Фото: пресс-служба певца

Вы какое-то время жили в США. Как Вам было на чужбине?

В Лос-Анджелесе я прожил почти два года, не выезжая, как настоящий житель, оформив на себя Camaro (культовый американский спортивный автомобиль – прим. ред.) и апартаменты. Не хватало только собаки. У меня там осталось многое. Испытав все на себе, могу с уверенностью сказать, что каждый должен почувствовать, что такое настоящая Америка. Как минимум, чтобы не хотеть туда больше никогда либо остаться там навсегда. Немного скучаю по поездкам на занятия спортом к тренеру через голливудский бульвар... И бесконечным смузи. А вот люди там, к сожалению, конченые.

Какие фильмы и книги, хотя бы парочку, посоветуете нашим читателям?

Фильм "Вход в пустоту", книга "А Хули" Виктора Пелевина.

Как Вам номер представительницы России Юлии Самойловой на "Евровидении-2017"?

Мне не нравится ни песня, ни произношение.

Хотели бы поучаствовать в этом конкурсе?

На "Евровидение" я бы с радостью поехал. Думаю, это возможно в ближайшие пару лет упорной работы.

Рома Желудь. Фото: пресс-служба певца

Есть ли у вас ролевые модели из числа знаменитостей? Кого слушаете, на кого равняетесь?

Уважаю Iggy Azalea, нравится Lindsay Lohan, равняюсь на себя, слушаю минимал техно. Конкретно выделить кого-то не могу.

Рома, есть ли у Вас дама сердца? Наверняка, такому красавчику девушки прохода не дают. Хоть кому-то удалось Вас покорить?

Статус: "На данный момент мое сердце бьется... " Достаточно ванильно?

Какими качествами должна обладать идеальная девушка?

Смоки айз, сочный юмор, отсутствие вредных привычек и жажда активности. Не могу сидеть на месте, мне всегда нужны приключения.

Автор: Ольга Еленская12 апреля 2017, 15:21

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