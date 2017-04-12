Как выживает 67-летняя звезда фильма "Ширли-мырли"

Евгений Герчаков рассказал о пенсии, трех женах и малолетнем сыне. Его детям трудно пробиться из-за громкой фамилии.

Фактурный Евгений Герчаков сыграл в четырех десятках картин. Среди самых известных его работ – роли в фильмах "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…" и, конечно, "Ширли-мырли". Артист давно на пенсии, но продолжает сниматься и играть в театре.

"Многие актеры моего поколения прозябают в нищете, это несчастье, – поделился переживаниями с корреспондентом Dni.Ru Герчаков после показа Анастасии Макеевой, куда был приглашен в качестве специального гостя. – Я знаю массу примеров, когда артисты блистали, а потом умирали в нищете в доме престарелых". При этом он уверен, что звания "народный" или "заслуженный" никому не нужны и роли никакой не играют: "Это всего лишь почетные титулы, которые к пенсии никакой прибавки не дают".

Рассказал актер и о своей пенсии. В профессии он с 1972 года. Было время, когда выходил на сцену каждый вечер – играл 31 спектакль в месяц. И теперь государство, как похвастался Герчаков, щедро платит ему 25 тысяч рублей в месяц.

"Но у меня три жены, трое детей, надо им помогать, поэтому и продолжаю работать, – улыбнулся артист. – Младшему сыну 12 лет, среднему – 29, а старшей дочери – 39. Дочь, кстати, пошла по моим стопам – она актриса, джазовая певица. Но ей было трудно пробиться. Ее даже учиться взяли только на платный курс – мол, раз папа у нее известный артист, то деньги есть. Поначалу она комплексовала, потому что ее сравнивали со мной. Ну а сына я родил для продолжении династии – он актер, вы еще о нем услышите".