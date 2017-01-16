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Курникова и Иглесиас показали малыша
Пока мировая общественность с нетерпением (порядком усталым) ждет свадьбы Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса (хоть тайной, хоть явной), сами влюбленные продолжают обзаводиться домашними питомцами. В семье российской экс-спортсменки и латиноамериканского артиста подрастает лабрадор аппетитного шоколадного цвета. Теперь к нему присоединился щенок овчарки.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал фотографию, на которой запечатлен с малышом. "Mad Max 🐶 ❤️!!!" (Безумный Макс!!!) – коротко подписал умилительный снимок Иглесиас.
Интересно, что ранее видеозаписью с малышом поделилась с многочисленными подписчиками и Анна Курникова. "Добро пожаловать в нашу команду", – подписала ролик бывшая спортсменка. Поклонники рассыпались в комплиментах новому питомцу пары. Однако нашлись и те, кто задал явно риторический вопрос о том, когда же в семье Анны и Энрике появится не щенок, а ребенок.
Ранее Курникова рассказала в откровенном интервью о взаимоотношениях с Иглесиасом. "Мы с Энрике выросли практически друг у друга на глазах. Мы были очень молоды, когда познакомились. И, как видите, до сих пор что-то притягивает нас друг к другу... Думаю, мы достаточно хорошо знаем друг друга. Чтобы человек стал мне близок, нужно, чтобы в нем изначально присутствовали определенные качества. И в Энрике эти качества есть. Со временем они проявляются сильнее или ярче. Но чтобы открывать в нем что-то принципиально новое – такого нет. Для меня он классный именно такой, какой он есть. Это не значит, что мы не подталкиваем друг друга к улучшению, к самореализации, к развитию индивидуальности. Но при этом каждый остается собой", – порассуждала об отношениях с любимым мужчиной Анна.
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