Первое фото Анны Седоковой из роддома

Анна Седокова родила третьего ребенка. Свежей фотографией из роддома популярная исполнительница поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram.

Спустя несколько дней после рождения своего третьего ребенка Анна Седокова, которая регулярно публиковала фотографии на своей страничке в Instagram, наконец побаловала многочисленных подписчиков свежим снимком. Однако, к большому разочарованию фанатов, это оказался кадр не новорожденного крохи, а ее селфи, причем Седокова запечатлена лежащей на больничной койке с капельницей в руке.

"Привет ❤ Да это правда . Мы родились ❤️ Спасибо ВАМ огромное за поздравления , спасибо за бесконечные смс , DM, письма с пожеланиями счастья , нам очень очень приятно . Было немного сложновато эти дни , как нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти , но кажется сейчас все позади . Мы все вместе , только что покушали и он уже заснул , а я решила ВАМ написать ❤ МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ❤ 🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣" – поблагодарила поклонников за поздравления Седокова.

Пост Анны заставил поклонников с еще большим энтузиазмом осыпать певицу комплиментами и пожеланиями всего наилучшего. "Радуюсь прям как будто сама родила 😂 я Вас от всей души поздравляю! Растите здоровые, крепкие и красивые 💓", "Дорогая Анечка, наша красавица!!! Поздравляю Вас!!! Вы прекрасны!! Вы самая лучшая! Обожаю Вас!!!", "Очень счастлива за вас 😍 Растите здоровенькими и крепкими 😻 Это такое счастье ❤ пусть у вас все будет хорошо 💋", – написали подписчики Седоковой.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 11 2017 в 1:07 PDT

Напомним, о том, что популярная певица стала матерью в третий раз, стало известно 9 апреля. Радостное событие произошло в престижной клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Имя малыша пока держится в секрете. Понятно лишь, что он автоматически получит американское гражданство, поскольку родился в США. Отцом мальчика журналисты называют Артема Комарова.

Отметим, что у Анны Седоковой есть две дочери: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и пятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.