Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова

Бузова напугала сообщением Странное высказывание Урганта об Аллегровой Гордон взялась за Шурыгину Пугачева сделала намек Кормухиной Дом-2

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Суббота 11 марта
Лента новостей
12:32
Москвичу перерезали горло на пороге квартиры
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:54
К бывшему директору школы №57 в Москве прошли с обысками
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:11
Ученые разгадали тайну долголетия
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:44
В США умер известный писатель
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
20:02
Как снимали фильм "Гараж"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
19:00
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:29
В чем секрет кошерного питания
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:22
Мариинка "убила" Максакову
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:54
Как живет парализованная дочь Баталова
14:35
Клинтон поразила своими блинами
14:23
Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры
14:23
Госдума избавилась от неконституционных инициатив
14:18
ОСАГО хотят отменить
14:17
Сотрудницу полиции уволили за эротические БДСМ-фото
14:09
Что посмотреть с подростком на выходных
14:05
Техдиректору "Тодеса" дали строк за пьяную стрельбу в центре Москвы
13:59
В Госдуме делают ставку на профессионалов
13:55
На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"
13:30
Воры раскидали пятитысячные купюры при побеге (видео)
13:29
Назван идеальный месяц для зачатия
13:29
Мажорке Багдасарян вынесли приговор
13:16
Дайнеко рассказала о разрыве с мужем
13:08
Школьник сломал сверстнику нос из-за 220 рублей
13:01
Лолите трудно петь после пластической операции
12:43
В Стамбуле разбился вертолет с россиянами
12:42
За что Мутко попросили из ФИФА
12:36
Телеведущий съел человеческий мозг во время передачи
12:33
Упавшая между вагонов пассажирка метро переломала ребра
12:30
Мара Багдасарян избежит тюрьмы за поддельные документы
12:30
Иосиф Кобзон едет в Донбасс
12:27
Голубкина о зависти и исступлении Гурченко
12:15
Мировые лидеры индустрии моды проведут мастер-классы в Москве
12:10
Почему талантливые артисты не находят признания
12:02
Чемпион мира погиб во время тренировки
11:58
Ученые: Писательница Джейн Остин отравилась мышьяком
11:54
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
11:49
Реабилитированный активист Дадин напросился на арест
11:42
Анастасию Волочкову спасли от пожара в бане
11:36
Сердюкова хотят видеть в руководстве компании "КамАЗ"
11:33
Главные события Москвы с 10 по 16 марта 2017 года
11:30
Шурыгина сцепилась со своей соперницей
11:23
Захарова рассказала самую популярную шутку МИДа
11:16
В московском метро загорелась проводка
11:15
Правила секса для современной женщины
11:02
Российская модель пропала за границей
10:56
Латвия нашла рецепт "борьбы с Путиным"
10:45
ФИФА выставила Мутко за дверь
10:43
Опубликовано неизвестное видео похорон Сталина
10:31
Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры
10:18
Пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке
10:16
Сурганова о раке: Я дотянула до последнего
10:13
Дочь Трампа в купальнике нырнула к акулам
09:56
Пугачева сделала прозрачный намек Кормухиной
09:49
IPhone отправил москвича в реанимацию
09:39
Названы причины появления гипертонии
09:34
Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой (видео)
09:30
На юге Москвы три пассажира напали на таксиста
09:21
Странное высказывание Урганта о стряпне Аллегровой
09:19
Марк Цукерберг станет отцом во второй раз
09:14
Дженнифер Лопес продала особняк за $9,9 млн
09:02
Порошенко воткнул Меркель нож в спину
08:44
Шурыгина сняла стресс шопингом в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пьеха о скандале на "Минуте славы"
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Диана Шурыгина сорвала эфир
Бортко жестко ответил на выпад Макаревича
Секреты программы "Пусть говорят"
На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Состоялся судебный процесс по ДТП, жертвой которого стал Николай Караченцов. Его супругу, актрису Людмилу Поргину, лишили водительских прав и заставили выплатить административный штраф.
прочитано 35193 раза

Жену Николая Караченцова 68-летнюю актрису Людмилу Поргину обязали явиться в суд для рассмотрения дела о вождении в нетрезвом состоянии. В отношении супруги артиста было заведено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

ПО ТЕМЕ

Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит

У жены Караченцова сдали нервы из-за "пьяного" ДТП

Первое видео с Караченцовым после аварии

 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

В итоге, Людмилу Поргину лишили прав управления транспортным средством на 18 месяцев. А еще она должна выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей, передает Life.ru. Отметим, что супруга Николая Караченцова до последнего отрицала свою вину.

Так, Поргина сообщила в ходе судебного процесса по ДТП, что не понимает, в чем ее обвиняют правоохранительные органы. По данным следствия, женщина села за руль автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, однако супруга Караченцова утверждала, что не пила алкоголь в тот день.

"Накануне в последний день масленицы выпила по стакану джина с подругой Эльзой. Разумеется с тоником. Потом еще немного шампанского утром попробовала, но выплюнула. Сладкое. Не люблю такое. И потом весь день не пила. Вечером поехали в кино, ну и дальше вы знаете", – рассказала Поргина.

По словам супруги артиста, она рада, что все живы. "Вчера ездили в Загорск молились. Потому что это какая-то мистика", – уверена артистка. Отметим, что с ней солидарны и многие поклонники.Общественность провела параллель между нынешней аварией и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.

О том, что Людмила Поргина находилась за рулем в алкогольном опьянении, стало известно после результатов медицинской экспертизы. В ее крови было выявлено 0,39 промилле алкоголя. Эта степень соответствует легкой степени опьянения и показывает, что женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива (в зависимости от веса) перед тем, как сесть за руль.

Отметим, что Людмила Поргина не стала оспаривать приговор. "С шампанским не расстанусь, но за рулем пить не буду", – заявила супруга Николая Караченцова.

Автор: Наталья Аряева9 марта 2017, 11:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

567

комментарии

Политика

США замалчивают причину смерти Чуркина
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина

Шоу-бизнес

Виторгана удивил брак сына с Собчак
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной

Проишествия

Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как снимали фильм "Гараж"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как живет парализованная дочь Баталова
Шоу-бизнес

Сурганова о раке: Я дотянула до последнего

Популярная певица дала откровенное интервью Татьяне Устиновой
Шоу-бизнес

На что идут участники "Минуты славы" и "Пусть говорят"

Испытание "водой, огнем и медными трубами" тяжело с психологической точки зрения
Шоу-бизнес

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

Убитый горем актер попросил у поклонников помощи
Шоу-бизнес

Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной

Известный музыкант прокомментировал скандальную историю

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Барби сделала из людей кукол
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Чемпион мира погиб во время тренировки
За что Мутко попросили из ФИФА
"Ростов" Бердыева устоял перед "Манчестер Юнайтед"
Американец унизил Малкина в драке (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru