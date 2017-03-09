Выплюнувшую шампанское Поргину наказали за Караченцова

Состоялся судебный процесс по ДТП, жертвой которого стал Николай Караченцов. Его супругу, актрису Людмилу Поргину, лишили водительских прав и заставили выплатить административный штраф.

Жену Николая Караченцова 68-летнюю актрису Людмилу Поргину обязали явиться в суд для рассмотрения дела о вождении в нетрезвом состоянии. В отношении супруги артиста было заведено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В итоге, Людмилу Поргину лишили прав управления транспортным средством на 18 месяцев. А еще она должна выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей, передает Life.ru. Отметим, что супруга Николая Караченцова до последнего отрицала свою вину.

Так, Поргина сообщила в ходе судебного процесса по ДТП, что не понимает, в чем ее обвиняют правоохранительные органы. По данным следствия, женщина села за руль автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения, однако супруга Караченцова утверждала, что не пила алкоголь в тот день.

"Накануне в последний день масленицы выпила по стакану джина с подругой Эльзой. Разумеется с тоником. Потом еще немного шампанского утром попробовала, но выплюнула. Сладкое. Не люблю такое. И потом весь день не пила. Вечером поехали в кино, ну и дальше вы знаете", – рассказала Поргина.

По словам супруги артиста, она рада, что все живы. "Вчера ездили в Загорск молились. Потому что это какая-то мистика", – уверена артистка. Отметим, что с ней солидарны и многие поклонники.Общественность провела параллель между нынешней аварией и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.

О том, что Людмила Поргина находилась за рулем в алкогольном опьянении, стало известно после результатов медицинской экспертизы. В ее крови было выявлено 0,39 промилле алкоголя. Эта степень соответствует легкой степени опьянения и показывает, что женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива (в зависимости от веса) перед тем, как сесть за руль.

Отметим, что Людмила Поргина не стала оспаривать приговор. "С шампанским не расстанусь, но за рулем пить не буду", – заявила супруга Николая Караченцова.