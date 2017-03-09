Брошенную Бузову назвали "протухлой курицей"

Ольге Бузовой снова досталось. На сей раз свое мнение о ведущей "Дома-2" выразила блогер Лена Миро, назвав телебрюнетку протухлой курицей.

СМИ продолжают смаковать подробности любовного треугольника: Ольга Бузова-Дмитрий Тарасов-Анастасия Костенко (хотя доподлинно неизвестно, 22-летняя ли модель является якобы разлучницей тарабузиков). Пока репортеры пытаются дознаться до истины, пользователи Сети делают свои выводы. Причем не в пользу оставшейся одной Ольги Бузовой.

В частности, свое мнение на официальной страничке в "Живом журнале" высказала блогер Лена Миро. Причем сделала это весьма жестко. "Разве можно обвинять человека, если он меняет некондицию на что-то годное? Катались вы на Приоре. Появились деньги, купили Мерседес. Кто-нибудь осудит человека, сделавшего такой выбор? Хорошо, а теперь посмотрим на Бузову. На мой взгляд, она хуже Приоры", – заявила Миро, назвав Бузову "глупой, чванливой, некрасивой".

По мнению Лены, "мужику с деньгами" Дмитрию Тарасову "такое" не надо. "Каким бы колченогим ни был Тарасов, деньги у него есть. Бузова не зря за ним охотится до сих пор. И вполне естественно, что она -– не одна такая", – сделала вывод блогер.

Далее Лена Миро сравнила Ольгу Бузову с Анастасией Костенко. Симпатии Лены оказались на стороне последней. "Настя и умнее, и моложе, и краше. Главное, Костенко не замешана в грязном порнографическом телешоу, в котором Бузову совокупляли на всю страну", – припомнила Ольге ее участие в реалити-шоу "Дом-2" Лена.

Миро выразила недоумение относительно массовой травли Костенко со стороны ярых фанатов Бузовой. "Честно говоря, я не могу понять логики тех бузофантиков, которые устраивают травлю Костенко в соцсетях. Они поливают помоями и Тарасова, обвиняя 29-летнего пацана в неверности по отношению к старой и глупой Бузовой, и бедную Настю, которая несравнимо лучше протухлой курицы. Такие обвинения сродни зависти, когда человек пересаживается с Приоры на Мерседес", – сделала вывод блогер.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у ведущей реалити-шоу "Дом-2" и то, что она слишком много времени уделяла работе.