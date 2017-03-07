Бузову подставил муж Волковой

Ольга Бузова дала откровенное интервью. Ведущая скандально известного проекта "Дом-2" рассказала о том, как ее подставил муж актрисы Екатерины Волковой танцор Андрей Карпов.

В 2012 году Ольга Бузова приняла участие в популярном телепроекте "Танцы со звездами", вели который Максим Галкин и Дарья Спиридонова. Партнером Ольги стал танцор Андрей Карпов, супруг популярной актрисы, звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой. По словам Бузовой, на шоу она столкнулась с интригами.

"Незадолго до финала нашу пару с Андреем Карповым исключили из проекта, потому что по мнению жюри мы не справились. Я отнеслась к этому спокойно, поблагодарила экспертов и партнера. Затем другая участница, Кристина Асмус, сообщила, что вынуждена покинуть проект ради нового спектакля. И поскольку в танцевальных рядах освобождалось место, а шоу должно продолжаться, нас решили оставить", – начала свой рассказ Бузова.

Однако Ольга отказалась продолжать танцевать на передаче, потому что ее самолюбие было уязвлено. "То гонят, то обратно зовут... Решила, что должна сохранить лицо. И Андрей поддержал: мол, молодец, не ожидал, что ты из принципа способна отказаться от эфиров на центральном канале", – поведала Ольга.

По словам Бузовой, она со всеми рассталась корректно, без скандалов. Тем более удивительно Ольге было узнать, что потом на телевидении вышел сюжет, где ее выставили самой безответственной участницей. "Якобы пропускала репетиции и мой партнер меня вечно ждал!" – сообщила возмущенная Бузова.

В прямом эфире шоу ведущий Максим Галкин обратился к Ольге: "Вы все еще участница проекта по решению жюри. У вас есть примерно полтора часа, чтобы поменять решение и все-таки приехать. Ваш партнер Андрей сшил костюмы и уже готов к номеру". Бузова не ожидала такого поворота событий. "Заранее о такой подставе, конечно, никто не предупредил. И Андрей, который до этого во всем поддерживал, торжественно выступил один, "спасая" проект!" -цитирует Ольгу Бузову "Коллекция "Караван историй".

Девушка очень расстроилась. "Я увидела передачу в записи и рыдала от того, как меня позорят на всю страну. И опять вспоминала маму, которая говорила: "Тебя гонят, а ты иди с гордо поднятой головой!" Особенно когда знаешь, что ни в чем не виновата", – заявила Бузова.