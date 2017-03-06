У Проскуряковой сдали нервы из-за беременности

Репортеры очередной раз заподозрили в беременности супругу певца и композитора Игоря Николаева Юлию Проскурякову. Увидев подобного рода заметки, исполнительница не совладала с эмоциями.

Причиной слухов об интересном положении Юлии стали фотографии с вечеринки Аллы Пугачевой, которую примадонна организовала в честь прихода весны. Пользователи Сети обратили внимание, что Проскурякова прикрывает живот рукой и предположили, что она снова готовится подарить Игорю Николаеву малыша.

Подписчики в соцсетях даже начали поздравлять жену композитора с беременностью, но, как оказалось, зря. Юлию возмутили подобные слухи. Она даже использовала капслок, опровергая в Instagram появившиеся заметки.

"Я НЕ БЕРЕМЕННА!!! НЕ БЕРЕМЕННА! Не знаю, как еще это сказать!!!" – написала Проскурякова, у которой, судя по количеству восклицательных знаков, уже сдают нервы от газетных уток.

Примечательно, что Юлия довольно часто выбирает свободные наряды и держит руки на животе, поэтому акулы пера регулярно грешат преждевременными объявлениями об интересном положении артистки. "Не понимаю, почему все время мне можно приписывать только беременность! Товарищи журналисты не начинайте опять обман читателей, 10 лет Вы мне каждый день приписывали беременности, можно уже перестать делать это каждый раз! НЕ БЕРЕМЕННА!!!" – негодует исполнительница.

НУ ВСЁ! АЛЛА ВЕСНУ РАЗРЕШИЛА! УРА!!!�������������������� @alla_orfey @uliaveronika #игорьниколаев Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Мар 5 2017 в 7:08 PST

Комментаторов в интернете Проскурякова тоже призвала к порядку. "Да что ж Вы меня все поздравлять то хотите😂🙈 уже и к животу нельзя прикоснуться что ли? сразу поздравлять начинаете!!!" – посетовала супруга Игоря Николаева.

Счастье��❤ Наш праздник! 11 лет вместе���� с @igor_nikolaev_music Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Фев 20 2017 в 10:37 PST

Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в сентябре 2010 года. Через пять лет после этого знаменательного события в семье появилась дочь Вероника. Малышка уже проявляет музыкальные способности. "У нас есть дома рояль, на котором папа играет, а дочь с радостью слушает. Потом мы кладем ей на колени маленький синтезатор, и она тоже пытается нажимать на клавиши, повторять за папой. Он, кстати, сочинил специально для Вероники несколько песен, даже польку, которая ей очень нравится, дочь даже пританцовывает под нее", – рассказала в недавнем интервью любящая мама.