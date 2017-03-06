Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!

Певица подтвердила звание самой эпатажной на эстраде. Впрочем, за смелость и умение посмеяться зритель ее и любит.

В первое воскресенье марта Алла Пугачева и ее ближайший круг в подмосковном замке праздновали приход весны. В числе приглашенных был и бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В этот день он не нуждался в помощи своей легендарной домработницы Людмилы Дородновой. Поэтому она решила посетить выступление Лолиты в столичном "Крокусе". И представляла, так сказать, всю большую семью Пугачевой на этом концерте.

Примадонна, впрочем, тоже, хотя и незримо, присутствовала на сольнике. "Алла Борисовна сказала мне, что не нужно никаких режиссерских трюков – я уже созрела для того, чтобы просто стать и петь, – рассказала корреспонденту Dni.Ru Лолита. – И это оказалось очень мудрой и правильной концепцией программы". На сцене с Лолитой был бас-гитарист Анатолий Куликов – автор хита Пугачевой "А я в воду войду". Много лет он работал с Примадонной как музыкант группы "Рецитал". "Спасибо, Алла Борисовна, что вы ушли в декрет и он теперь мой! – пошутила со сцены Лолита. – Правда, в апреле Пугачева обещает вернуться..." А под занавес выдала пронзительный пугачевский "Монолог" на стихи Цветаевой. Но в собственной неповторимой манере.

Впрочем, без эпатажа не обошлось. Лолита же иначе не может! Прошлась, например, певица по историку моды Александру Васильеву. "Он говорит, что после 50 женщинам ничего нельзя – ни ноги показывать, ни руки, ни грудь, – сказала Милявская со сцены. – Но Васильев никогда женщину не знал, как он может об этом судить?"

Досталось на орехи и коллегам. "Это мой последний концерт, а потом еще я буду на вас зарабатывать прощальным туром", – съязвила Лолита, вспомнив, очевидно, как уходили и снова возвращались на сцену некоторые артисты. Конечно, это шутка. Впереди у нее тур по Дальнему Востоку и концерт в Австралии, билеты на который уже давно проданы.