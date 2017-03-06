Юлию Проскурякову поздравляют со второй беременностью. Жест супруги Игоря Николаева насторожил ее фанатов, решивших, что артистка прикрывает рукой округлившийся живот.

В минувшее воскресенье, 5 марта, Алла Пугачева традиционно созвала друзей, в кругу которых "разрешила весну". Вечеринка была оформлена в греческом стиле. Сама Примадонна встречала гостей в черной кофте с большим воротом. обнажающем плечи, и длинной струящейся светлой юбке. Завершал образ венок из цветов на голове.

Отметим, что не все прислушались к дресс-коду, предпочтя прийти на праздник в обычной одежде. Пугачеву посетили "золотой голос России" Николай Басков, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, исполнитель, поэт и композитор Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой и многие другие.

В интернете находятся в свободно доступе фотографии с вечеринки. Особое внимание привлекла к себе Юлия Проскурякова. В частности, ее жест – певица словно бы прикрывает рукой живот. Внимательные поклонники немедленно возбудились и решили, что супруга готовится подарить Игорю Николаеву третьего ребенка (для них – второго общего).

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Мар 5 2017 в 6:23 PST

Более того, некоторые фанаты даже поздравили Проскурякову с беременностью. "ой какая юлечка красотка!!! прям светится!!! а что животик прикрывает???? беременна???? поздравляю!!!! вы с Игорем такие милые!!! счастья вам!!!!!!", "Юля животик прикрывает– скоро будем поздравлять?", "Какие же Вы все красивые! Юлечка сама, как Весна!", "Венок срочно отдать Юлечке... По ее краскам – она Весна. Алла -добрая Зима", "Игорь с Юлией круглолиции, как солнышки 😁☀️😜", – прокомментировали Проскурякову и Николаева фанаты. Не остались в стороне даже Леонид Агутин и Александр Серов. "Супер пупер!!!💥" – коротко высказался Леонид. "Какие все молодые, красивые! Так держать!" – оказался более словоохотливым Александр.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 5 2017 в 6:16 PST

Интересно, что восторги фанатов по поводу ее беременности прокомментировала и сама Юлия Проскурякова. "да что ж Вы меня все поздравлять то хотите😂🙈 уже и к животу нельзя прикоснуться что ли? сразу поздравлять начинаете!!!" – написала супруга Игоря Николаева.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Мар 5 2017 в 7:08 PST