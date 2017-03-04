Любовник опубликовал фото обнаженной Тани Терешиной
Однако снимок возмутил подписчиков. "Некрасиво свою девушку голую в сеть на обозрение выставлять", – прокомментировал один из подписчиков.
Между тем, Терешина в восторге от подобных проявлений любви. Ранее она сама разместила в Instagram фото, чтобы продемонстрировать телефон Бухарова, который украшает снимок полностью обнаженной певицы.
И это заставка не моего телефона✌��. У кого еще так? Я не имею ввиду, у кого мое фото на заставке��. Любопытно узнать, часто ли мужчины фанатеют от своих женщин до такой степени ����. И какие эмоции это вызывает у вас? Приятно же, неправда ли?) а вообще, как думаете он мной : 1). Гордится 2) Хвастается 3) просто часто так Любуется 4) просто сильно Любит 5) Адски Фанатеет 6) Ссытся по мне ��7) или это так просто фотка понравилась �� #аперольШприц
"И это заставка не моего телефона. У кого еще так? Я не имею ввиду, у кого мое фото на заставке. Любопытно узнать, часто ли мужчины фанатеют от своих женщин до такой степени. И какие эмоции это вызывает у вас? Приятно же, неправда ли?", – подписала снимок Терешина.
Как писали Dni.Ru, после драматического разрыва с отцом своей дочери Терешина недолго страдала в одиночестве. Сейчас популярная певица строит отношения с Вадимом Бухаровым. Примечательно, что бойфренд знаменитости на 13 лет младше ее. Однако самих влюбленных внушительная разница в возрасте не смущает.
"Мне нравятся молодые, современные парни. Если бы я действительно выглядела старухой, а Вадим школьником, возможно, мы смотрелись бы неорганично, но это не так", – говорила в недавнем интервью Терешина.
Эксцентричный артист дал откровенное интервью
Президент США внезапно пошел против России
В семье российской манекенщицы произошло несчастье
По мнению ведущего шоу, на периметре девушке не удалось бы ничего утаить