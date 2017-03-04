Любовник опубликовал фото обнаженной Тани Терешиной

Возлюбленный популярной певицы Татьяны Терешиной Вадим Бухаров решил поделиться с общественностью красотой своей девушки. Молодой человек опубликовал в соцсети обнаженную фотографию артистки.

Однако снимок возмутил подписчиков. "Некрасиво свою девушку голую в сеть на обозрение выставлять", – прокомментировал один из подписчиков.

�� @tanya_tereshina Публикация от Vadim Bukharov (@bukharow) Мар 3 2017 в 1:49 PST

Между тем, Терешина в восторге от подобных проявлений любви. Ранее она сама разместила в Instagram фото, чтобы продемонстрировать телефон Бухарова, который украшает снимок полностью обнаженной певицы.

"И это заставка не моего телефона. У кого еще так? Я не имею ввиду, у кого мое фото на заставке. Любопытно узнать, часто ли мужчины фанатеют от своих женщин до такой степени. И какие эмоции это вызывает у вас? Приятно же, неправда ли?", – подписала снимок Терешина.

Публикация от Tanya Tereshina (@tanya_tereshina) Мар 2 2017 в 11:22 PST

Как писали Dni.Ru, после драматического разрыва с отцом своей дочери Терешина недолго страдала в одиночестве. Сейчас популярная певица строит отношения с Вадимом Бухаровым. Примечательно, что бойфренд знаменитости на 13 лет младше ее. Однако самих влюбленных внушительная разница в возрасте не смущает.

Публикация от Vadim Bukharov (@bukharow) Сен 16 2016 в 9:54 PDT

"Мне нравятся молодые, современные парни. Если бы я действительно выглядела старухой, а Вадим школьником, возможно, мы смотрелись бы неорганично, но это не так", – говорила в недавнем интервью Терешина.