Бузова показала соблазнительную фигуру в купальнике
На снимке Ольга запечатлена в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает соблазнительную фигуру телеведущей. Наряд демонстрирует пышную линию груди и плоский живот Бузовой.
Телеведущая тщательно следит за фигурой и регулярно посещает тренажерный зал. При этом фотографии тренировок Ольга публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, чем очень радует поклонников.
Однако далеко не все образы Бузовой нравятся ее фанатам. Так, прошлое фото в купальнике поклонники певицы разнесли в пух и прах, назвав его "тряпочкой". И, конечно же, всегда находятся те, кто недоволен наличием чрезмерного фотошопа.
Кроме того, чрезмерная худоба телеведущей неоднократно вызывала беспокойство ее подписчиков. Фанаты Бузовой опасаются за здоровье певицы. И не без оснований. Недавно Ольга призналась, что развод подорвал ее здоровье. Она месяц не спала и не ела.
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