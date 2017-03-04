Бузова показала соблазнительную фигуру в купальнике

Популярная телеведущая, актриса, певица, дизайнер и модель Ольга Бузова, пережившая развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, похоже, нацелилась найти новую любовь. На своей странице в Instagram девушка разместила откровенное фото.

На снимке Ольга запечатлена в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает соблазнительную фигуру телеведущей. Наряд демонстрирует пышную линию груди и плоский живот Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3 2017 в 8:01 PST

Телеведущая тщательно следит за фигурой и регулярно посещает тренажерный зал. При этом фотографии тренировок Ольга публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, чем очень радует поклонников.

Однако далеко не все образы Бузовой нравятся ее фанатам. Так, прошлое фото в купальнике поклонники певицы разнесли в пух и прах, назвав его "тряпочкой". И, конечно же, всегда находятся те, кто недоволен наличием чрезмерного фотошопа.

What???? ������ by @danilov001 �� Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 21 2017 в 12:25 PST

Кроме того, чрезмерная худоба телеведущей неоднократно вызывала беспокойство ее подписчиков. Фанаты Бузовой опасаются за здоровье певицы. И не без оснований. Недавно Ольга призналась, что развод подорвал ее здоровье. Она месяц не спала и не ела.

@papa_brandoff люблю вас❤ По очкам вам, всё-таки, нет равных ������ Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 4 2017 в 1:56 PST

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе. Сам футболист считает, что роковой ошибкой для их отношений стало их вынесение на публику и погоня за лайками.