Лена Летучая оставила Россию

Известная журналистка, ведущая программы "Ревизорро" Елена Летучая приехала в Северную Корею. Поклонники звезды переживают за свою любимицу.

Елена начала публиковать фотографии из поездки несколько часов назад. На одном из снимков она запечатлена во время возложения цветов к памятнику лидерам КНДР. "Это неотъемлемая часть любого визита", – поделилась Елена с подписчиками.

"Елена, расскажите про сев Корею. Это правда закрытая страна с жесткими внутренними порядками?", "Не поехала бы туда никогда, они занимаются геноцидом своего же народа", "Неужели вы в Северной Корее?" – всполошились поклонники. Другие пристыдили Летучую: "И вы возлагали? За что? За тысячи репрессированных людей? А Сталину бы возложили?"

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Мар 30 2017 в 11:57 PDT

Артистка призналась, что в местной газете уже напечатали материал о визите российской делегации. "Заметка про вашего мальчика... Наша большая делегация в Северную Корею, первая в этом году! Программа интересная и уже в местной газете про нас напечатали", – поделилась она. Впрочем, с чем связана ее поездка, Елена так и не рассказала.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Мар 30 2017 в 11:57 PDT

Позже ведущая "Ревизорро" опубликовала фотографию, где она позирует на фоне родного дома "вечного президента" Северной Кореи Ким Ир Сена. Елена выбрала для прогулки по историческим местам строгую черную рубашку, укороченные черные брюки и элегантный клетчатый кардиган.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Мар 30 2017 в 11:58 PDT

Позже Летучая опубликовала короткий ролик, в котором демонстрируется панорама Пхеньяна. "Шикарный вид", "Какая красота!", "Красиво, аккуратненько", – слегка позавидовали ведущей фанаты.