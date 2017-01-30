Шаляпина высмеяли за "бабулю"-американку

Певец Прохор Шаляпин поразил подписчиков необычной фотографией, на которой он запечатлен с новой "подругой". Сейчас артист находится в США.

Шаляпин позирует фотографу с... Хиллари Клинтон. "Просто я и Хилари... Вдали от Белого дома .. Все очень просто... Все подробности скоро... в #Пустьговорят", – подписал снимок певец. Несмотря на то, что Хиллари оказалась всего лишь восковой куклой, снимок вызвал множество пересудов.

Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Янв 28 2017 в 6:04 PST

"Новая бабуля?" – полюбопытствовали поклонники. "Прохор снова взялся за старое!", "Ты опять по старушкам, Прош?" – отметили другие. Кое-кто решил просветить доверчивых пользователей: "Вообще это восковая фигура, очень качественная, кроме первого ряда волос на голове". Некоторые комментаторы принялись сравнивать Хиллари с бывшей женой Прохора Ларисой Копенкиной – по их мнению, последняя была в миллион раз лучше. "Терпения тебе, Прохор, и сил моральных, чтобы читать такую ерунду! Пропускай мимо ушей... Люблю тебя как певца и артиста!" – написала одна из поклонниц.

Как писали Dni.Ru, недавно стало известно о том, что отец Шаляпина Андрей Захаренков проходит принудительное лечение в психиатрической клинике. До этого мужчина несколько раз сидел в тюрьме. В передаче "Новые русские сенсации" на НТВ сообщалось, что Захаренков не раз поднимал руку и на самого Прохора, и на его мать.

Артист не общался с родным человеком несколько лет и лишь недавно осознал, что должен его простить. Прохор встретился с отцом и поговорил с ним по душам.

Напомним, с 2013 по 2014 годы Прохор был женат на бизнес-вумен Ларисе Копенкиной. Пикантности ситуации добавляло то, что избранница артиста была старше его на 29 лет.