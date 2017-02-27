Марина Александрова рассказала об унижении

Марина Александрова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как непросто ей далась роль Екатерины Великой.

Марина Александрова для роли Екатерины Великой поправилась на десять килограммов. "Возможно, создатели фильма хотели еще больших перемен, но у меня на это просто не хватило бы здоровья. Вообще мы много экспериментировали с внешностью — художники "старили" меня с помощью прически и грима, утяжелили нижнюю часть лица", – рассказала Александрова.

Актриса отметила, что фильм не ставит перед собой задачу документально рассказать о жизни императрицы. "Мы сделали акцент на самых интересных исторических моментах. К тому же сейчас трудно сказать, как там было на самом деле. Историю пишут победители. Или тот, кто выжил. В своих дневниках Екатерина, на мой взгляд, немного унизила Петра Федоровича (своего мужа, императора Петра III. – Прим.ред.). А она писала, понимая, что это будут читать спустя столетия", – цитирует Александрову газета "Известия".

По словам Марины, для нее было важным передать чувства и эмоции, а не историческую достоверность. "Внешние атрибуты не так важны для передачи чувств и эмоций, которыми жила моя героиня; слез, которые она проливала, когда у нее отняли ребенка; страха, когда судьба поставила ее перед выбором — либо ее убьют вместе с детьми, либо она должна отдать приказ об убийстве... Вот это самое главное. Живые эмоции и чувства", – заявила актриса.

Сериал "Екатерина. Взлет" о женщине, которую перемалывают жернова власти. "Все святое, все ценности, о которых мы говорим, с каждым новым ее поступком оборачиваются чем-то страшным. Я надеюсь, что нам удалось сделать Екатерину неоднозначной, какой она действительно была. На озвучании я оборачивалась и спрашивала: "Неужели я правда могу быть такой стервой?". Режиссер раскрыл во мне черты, которые я пытаюсь сама от себя скрыть", – призналась Марина.

Для подготовки к роли Александрова читала много исторической литературы и смотрела ранее снятые фильмы о Екатерине Великой. Марина рассказала: "В этот раз я больше думала о том, что могло бы заставить меня отказаться от всего самого дорогого ради власти и любви толпы. Хотя точно могу сказать: правление — занятие не для меня".