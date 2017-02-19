У онкобольной певицы отказывают ноги

Певица Лама Сафонова призналась, что испытывает проблемы с ногами. Сейчас артистка проходит курс химиотерапии от онкологического заболевания.

"Химия дала тяжелые пробочные эффекты – отнималась речь, дезориентация в пространстве, было очень плохо, нарушились двигательные функции, – рассказала Лама корреспонденту Dni.Ru. – В общем, попытались в больнице помочь. Речь восстановилась, а вот ноги ходят плохо... Нейротоксичность возникла".

По словам артистки, препарат, вызвавший такой побочный эффект, отменили, и сейчас врачи ищут ему замену. "Если еще раз его мне поставят, я уже не встану..." – объяснила Сафонова.

Между тем певица и в трудной ситуации старается помочь другим. "ХОЧУ ПРОДАТЬ ФОТОСЕССИЮ, КОГДА СТАНУ ЛЫСОЙ (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) – написала она в микроблоге. -Дорого. И весь гонорар без остатка отдать адресной помощью детям (или ребенку), у которых счет идет на дни, больных онкологией. Но с условием, что помощь им будет действительно адресной – чтобы читатели смогли их реально увидеть и могли реально следить потом за их судьбой. Пусть это будет всего лишь 1-3-5 человек, но они будут реальными-остро нуждающимися в помощи, по выбору редакции".

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Фев 16 2017 в 4:05 PST

Девушка надеется, что журналисты откликнутся на ее просьбу. "Если я могу именно сейчас хоть кому-то помочь, потому что моя история стала резонансной-я хочу это успеть сделать. Я резко похудела (с 64 до 57), шрамы на животе заживают, профессиональный майкап стопроцентно не оставит на снимках впечатления о 3-ей стадии с метастазами – так что они будут крутыми. Зачем мне откладывать помощь на потом, когда я могу это сделать сейчас?" – отметила артистка.