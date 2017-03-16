Сколько стоит заказать Ревву

Резидент Comedy Club рассказал о требованиях к устроителям концертов. Ничего необычного там нет.

В том, что хорошая шутка может приносить не только удовольствие, но и финансовую выгоду, Александр Ревва узнал в 1999 году, когда заработал первый гонорар. Тогда он получил около двухсот рублей за концерт, но на эти деньги можно было сводить девушку в кафе. После этого у Реввы, как он уверяет, появился азарт, ему понравилось шутить за деньги.

Сегодня, если верить промоутерам и импрессарио, Александр зарабатывает по 30-35 тысяч евро за выступление. При этом, как уверяет Ревва, пригласить его в организационном плане не сложно.

"Иногда я читаю райдеры (список бытовых и технических требований к устроителям концертов. – Прим. ред.) мощных артистов – мировых звезд – и поражаюсь, – рассказал Ревва Dni.Ru. – Например, один западный музыкант требует себе в гримерку, помимо воды и алкоголя, семь карликов. Почему именно семь? Может, он считает себя Белоснежкой?" Очевидно, Ревва имеет в виду музыканта Игги Попа, который эксцентричен во всех своих проявлениях: артист требует, чтобы до отеля его сопровождали семь карликов на "Ягуаре", а в номер ему непременно доставляли брокколи, которую он терпеть не может".

"У меня самого райдер простой и безыскусный. Я прошу свеженарезанные фрукты. А то однажды был случай, а там мухи летают над неделю тому назад нарезанными дольками груш и яблок. Прошу еще воду без газа, чай, кофе, иногда шампанское, овощной салат. Я скромный в этом смысле. Думал о карликах, но пока нет, не буду требовать", – пошутил Ревва.