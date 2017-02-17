Подруга разоткровенничалась о разрыве Бони с миллионером

Журналисты выяснили новые подробности о расставании Виктории Бони и Алекса Смерфита. На сей раз разоткровенничалась с представителями СМИ подруга модели.

Приятельница Виктории Бони сообщила репортерам, что напряженность в отношениях бывшей участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" и ее возлюбленного появилась более года назад. На протяжении всего этого времени Боня пыталась спасти отношения, однако ей это не удалось. "У них все пошло не так еще полтора года назад. Он нерешительный, а Вике нужен был тот, кто бы сказал ей: "Ты моя навсегда", – цитирует подругу Виктории Бони Алену Starhit.

Говорят, разорвала отношения именно Виктория. Якобы она хотела найти настоящую любовь, двигаться и развиваться дальше, а супружеская жизнь с Алексом давно превратилась в дружбу. Примечательно, что после разрыва с миллионером Боне нечем похвалиться: Смерфит не оставил ей никакой недвижимости. Однако, по слухам, Алекс регулярно пополняет ее банковскую карту.

Впрочем, Виктория и сама старается зарабатывать. Подруга рассказала: "У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями. Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном Instagram реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. А на те вещи, что ей не по душе, конечно, в итоге соглашается, но может поднять ценник до 300 тысяч! Так что у нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре".

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Дек 5 2016 в 3:48 PST

Напомним, о разрыве Виктории Бони и Алекса Смерфита стало известно в начале февраля. Информацией поделилась сама модель. Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила общественность Виктория Боня.