Подруга разоткровенничалась о разрыве Бони с миллионером

Замужняя Кидман о помолвке с другим Россияне молятся за прооперированную Вайкуле Известную певицу поздравляют с рождением первенца Дом-2 Пугачева тайно проникла к Тарасовой

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Пятница 17 февраля
Лента новостей
14:28
Подросток убил одноклассника во время урока
14:25
Радикалы приперли Порошенко к стенке
14:13
В московской школе пятикласснику сломали позвоночник
13:59
В Сети посмеялись над коврами в аэропорту Алма-Аты
13:58
Автобус с пассажирами перевернулся в Карелии
13:49
Челябинец построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского
13:44
Суд в очередной раз назначил гонщице Багдасарян штраф
13:34
"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира
13:33
Пересильд восхитила своим декольте до пупа
13:17
Канада лишит доходов Google и Facebook
13:12
До возрождения мамонтов осталось несколько лет
12:59
Москвичка умерла при попытке выйти из запоя
12:52
Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
12:51
Вопиющей ситуацией с отраслевыми вузами займется Госдума
12:49
Значение имени Надежда
12:48
Московское метро избавляется от бабушек
12:45
Создатель "Жди меня" в тяжелом состоянии в больнице
12:36
Названы лучшие косметические средства в мире
12:23
В Москве пропал военнослужащий Минобороны
12:18
Как бороться с сильной рукой Трампа (видео)
12:04
Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
12:02
В Москве нигериец держал подругу в сексуальном рабстве
11:45
Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
11:43
Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года
11:35
Проблемы знаменитых папиных дочек
11:33
Пенсионерка упала на рельсы в метро Москвы
11:24
Власти нашли средство борьбы с легализацией преступного капитала
11:23
Первые потери в торговой войне США и Китая
11:20
США разглядели на Украине "музыкальный кризис"
11:17
Работнику московского метро оторвало палец
11:09
Москвичей ждет рост цен на бензин
11:05
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
11:03
Грабители с пистолетом угнали Opel у безработного
10:50
Немцы забыли позаботиться о Тиллерсоне
10:49
Московский суд оправдал обвиняемого в убийстве геев
10:45
Путин рассказал о массовой ротации губернаторов
10:13
Трамп назвал виновников конфликта Москвы и Вашингтона
10:09
Полицейского уволили за сравнение начальницы с порнозвездой
09:52
Жена отказалась выйти на сцену к 70-летнему Малежику
09:52
Посетителя ресторана в центре Москвы обокрали на 6 млн
09:31
Пенсионерка из России погибла в ДТП в Таиланде
09:27
Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России
09:15
Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца
09:13
Ветерана ГРУ обвинили в убийстве бизнесмена в Подмосковье
09:10
Пьяный тагильчанин выжил после падения с седьмого этажа
08:56
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
08:55
Москвичам подарили дополнительные дни бесплатной парковки
08:46
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
08:42
Лавров заступился за униженных Тиллерсоном журналистов
08:39
Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
08:28
Россия разделается с советскими долгами
08:17
Замужняя Николь Кидман рассказала о помолвке с другим мужчиной
07:55
От живодерок из Хабаровска добились признаний и раскаяния
22:00
Для женщин вычислили идеальный танец (видео)
21:50
На севере Москвы разбился мужчина
21:45
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
21:36
Житель Вологды пошел на жестокое убийство из-за еды
21:30
Борис Корчевников станет отцом двоих детей
21:26
Мужчина выпал с пятого этажа в Екатеринбурге
21:15
Как выглядит типичный преступник
21:12
Челябинский "маньяк" оказался грабителем
21:05
Очевидцы сняли последствия страшного ДТП в Екатеринбурге
20:55
Поезд протаранил Оку под Ставрополем
20:48
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе
20:47
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
20:43
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее
20:35
У "групп смерти" нашли украинский след
20:30
При взрыве в Багдаде погибли больше полусотни человек
20:27
На Украине завели дело против майора Прилепина
20:23
Уличенный в краже школьник найден мертвым под Вологдой
20:14
Самой "горячей" женщиной Китая стала 70-летняя старушка
20:10
Лолита отрезала подбородок из-за ухода мужа (видео)
20:05
Личная жизнь звезд сериала "Молодежка"
19:59
Последствия смертельного ДТП на севере Москвы попали на видео
19:40
Генсек ООН договорился о Крыме до каминг-аута
19:18
В России разработают закон о роботах
19:06
ДТП с двумя грузовиками парализовало тоннель в Москве
18:58
У звезды "Дома-2" перед операцией сдали нервы
18:53
Паук победил змею в смертельном бою (видео)
18:48
Волосожар и Траньков впервые стали родителями
18:34
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США
18:32
Укупник переехал в гараж из-за жены
18:28
Похитители на Priora схватили девушку на юге Москвы
18:20
Пригожин в шоке от побега Максаковой
18:15
ОНФ поможет улучшить качество дорог
18:05
В доме в центре Москвы прогремел взрыв
18:00
Солист группы "Руки вверх" занялся мясом
17:55
Конфуз на первой встрече Лаврова и Тиллерсона
17:55
Поиски бомбы в метро Москвы окончены
17:50
Обманутая жена подожгла разлучницу в Югре
17:47
За год на российских дорогах погибли 20 тысяч человек
17:46
Лукашенко нашел неожиданную замену России
17:22
Что известно о новом избраннике Бузовой
17:19
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
17:16
Госдума определит критерии качества законопроектов
17:14
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
17:13
ЦБ поэтапно переведет бюджетников на "Мир"
17:11
Витамины группы В помогают от шизофрении
16:52
Футболист сборной Украины умер в 28 лет
16:45
Сестра Браташ набросилась на Джигурду в суде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему человечество никогда не сможет победить рак
Тарзан дал интимный совет Джигурде
Россияне молятся за прооперированную Вайкуле
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Малахов и Корчевников копаются в мусоре
Егор Кончаловский о безденежье и романах отца
Шоу-бизнес

Подруга разоткровенничалась о разрыве Бони с миллионером

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Журналисты выяснили новые подробности о расставании Виктории Бони и Алекса Смерфита. На сей раз разоткровенничалась с представителями СМИ подруга модели.
прочитано 6819 раз

Приятельница Виктории Бони сообщила репортерам, что напряженность в отношениях бывшей участницы скандально известного телепроекта "Дом-2" и ее возлюбленного появилась более года назад. На протяжении всего этого времени Боня пыталась спасти отношения, однако ей это не удалось. "У них все пошло не так еще полтора года назад. Он нерешительный, а Вике нужен был тот, кто бы сказал ей: "Ты моя навсегда", – цитирует подругу Виктории Бони Алену Starhit.

ПО ТЕМЕ

Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером

Что достанется Боне после разрыва с сыном миллиардера

Как телепроект "Дом-2" рушит жизни

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Говорят, разорвала отношения именно Виктория. Якобы она хотела найти настоящую любовь, двигаться и развиваться дальше, а супружеская жизнь с Алексом давно превратилась в дружбу. Примечательно, что после разрыва с миллионером Боне нечем похвалиться: Смерфит не оставил ей никакой недвижимости. Однако, по слухам, Алекс регулярно пополняет ее банковскую карту.

Впрочем, Виктория и сама старается зарабатывать. Подруга рассказала: "У Вики нет финансовых проблем. Да и в семейном особняке под Монако мать драгоценной внучки встречают с распростертыми объятиями. Однако она все равно не сложила руки, работает очень много. В одном Instagram реклама у нее стоит 150 тысяч рублей за пост. Она делает их три-четыре в неделю, но не больше. Старается не засорять ленту. А на те вещи, что ей не по душе, конечно, в итоге соглашается, но может поднять ценник до 300 тысяч! Так что у нее есть все шансы в скором времени поменять свою московскую квартиру-студию на Можайском шоссе, купленную в 2003 году, на что-то более пафосное в центре".

Напомним, о разрыве Виктории Бони и Алекса Смерфита стало известно в начале февраля. Информацией поделилась сама модель. Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила общественность Виктория Боня.

Автор: Наталья Аряева17 февраля 2017, 10:35

комментарии

Политика

Антироссийские "качели": куда Лукашенко ведет Белоруссию
Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России
Лавров заступился за униженных Тиллерсоном журналистов
Путин рассказал о массовой ротации губернаторов

Шоу-бизнес

Самые яркие романы Марии Максаковой
Марина Александрова вышла в свет в пижаме
Пугачева – Лолите: Достала ты уже своими номерами
Тарзан дал интимный совет Джигурде

Проишествия

Названа причина жестокой расправы над братом Ким Чен Ына
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы
Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США

Lifestyle

Прилепин перевозит жену и детей в осажденный Донбасс
Названы лучшие косметические средства в мире
США разглядели на Украине "музыкальный кризис"
Главные события Москвы с 17 по 23 февраля 2017 года
Шоу-бизнес

Россияне молятся за прооперированную Вайкуле

Известная певица перенесла свои концерты
Шоу-бизнес

Известную российскую певицу поздравляют с рождением первенца

Супруг артистки сфотографировался с новорожденной крохой
Шоу-бизнес

Малахов и Корчевников копаются в мусоре

Михаил Боярский прокомментировал деятельность телеведущих
Политика

Радикалы приперли Порошенко к стенке

Киев опасается разгонять националистов, устроивших энергетическую блокаду

Гороскоп

Борис Корчевников станет отцом двоих детей
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Пересильд восхитила своим декольте до пупа
Помолодевший Бондарчук появился на премьере
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
Зара сильно исхудала после травли

Спорт

Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018
Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании

Регионы

Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию
Корова в автобусе насмешила соцсети
Девушка избила жениха за отказ жениться
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru