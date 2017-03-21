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Шоу-бизнес

Александр Панайотов: На "Евровидение" поеду я

Юрий Аксюта и Александр Панайотов. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru
Cеребряный призер шоу "Голос" сделал неожиданное заявление. Оказывается, с конкурсом европейской песни он не простился.

Продолжение: Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
прочитано 36118 раз

Александру Панайотову, который был вторым в пятом сезоне главного вокального проекта Первого канала, все наперебой прочили поездку на "Евровидение" в 2017 году. Певец слухи опровергал и уверял, что не знает, откуда ноги растут. "Это все выдумывали журналисты, – заявил он корреспонденту Dni.Ru после выступления на юбилее шоу "Голос" в Кремле. – Мне потом на Первом канале рассказали, что ни я, ни победительница "Голоса" Дарья Антонюк в качестве претендентов даже не рассматривалась".

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Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

"Мне очень нравится выбор России этого года, – продолжил Александр. – Я давно наблюдаю за Юлией Самойловой, еще со времени ее участия в программе "Фактор А", где ее оценила сама Алла Пугачева. Юля безумно трогательная, милая. У нее не большие вокальные данные, но тут не тот случай, когда надо побеждать за счет голоса и диапазона. Тут побеждают сердцем, а оно у нее большое. И поэтому, мне кажется, у нее есть все шансы войти в призовую пятерку лучших в финале. Я каждый год смотрю этот конкурс и точно угадываю, кто какое место займет в топе лучших".

Панайотову вовсе не обидно, что в Киев поедет не он. "Точно знаю, что однажды буду участвовать в "Евровидении". Не скажу, в каком именно году, но у меня есть твердая уверенность и определенное знание того, что на этот главный песенный смотр Старого Света поеду я. Все к этому идет", – подчеркнул артист. 

Автор: Феликс Грозданов21 марта 2017, 12:30
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